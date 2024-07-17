投資型商品保費收入1,308億 年減8%

投資型保單於去年7月1日新制上路，不少民眾提前在6月搶購，使得基期墊高，導致今年前六月投資型壽險新契約保費收入490.45億元，較去年同期減少4.4%，投資型年金險新契約保費收入達818.4億元，較去年同期減少近一成，整體而言，投資型保單新契約保費收入1,308.9億元，較去年同期1,434.8億元，年減8.8%。

不過，投資型保單新契約保費收入前五月已突破千億元大關，6月為231億元，累計前六月達1,308.9億元。展望今年，壽險業者表示，仍看好投資型今年有機會超越去年成績。

以今年2月回歸的南山人壽來說，截至5月已賣105億元，在下半年持續衝刺下，有機會超越去年成績。

壽險業者分析，投資型保單是近十年來台灣話題最熱、民眾接受度最高的保單之一，其擁有三大優點，第一是可兼具保障跟投資，參與市場行情；第二是可依個人需求，選擇繳費額度與周期；第三是可趁早投資，把握複利效果。