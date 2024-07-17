聽新聞
test
0:00 / 0:00
美元保單 利率4%成標配
美元利率居高不下，壽險業宣告利率大戰恐再度開打，其中，台灣人壽7月起調升21張美元保單宣告利率，最高衝上4.1%，再度拉高天花板；國泰人壽、新光人壽、凱基人壽等八家壽險宣告利率亦有4.05%，南山人壽7月亦調升最高宣告利率至4%，換言之，美元保單宣告利率4%以上已逐漸成「標配」。
業者分析，目前美元保單宣告利率已到相對高點，展望今年，前五月利變型保單已賣1,162億元，看好今年利變保單保費超越去年。
台灣人壽7月起調升21張美元保單宣告利率，保障型商品最大調升0.05個百分點，讓最高宣告利率一舉衝上4.1%，成為目前市場上最高水準；而國泰人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽（5859）、第一金人壽、元大人壽與台新人壽等，最高宣告利率達4.05%，南山人壽最高宣告利率也有4%。
業者認為，利變型保單保費超過去年應沒問題，至於能否回到過往3,000億元水準，仍需看市場的買氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言