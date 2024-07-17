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美元保單 利率4%成標配

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

美元利率居高不下，壽險業宣告利率大戰恐再度開打，其中，台灣人壽7月起調升21張美元保單宣告利率，最高衝上4.1%，再度拉高天花板；國泰人壽、新光人壽、凱基人壽等八家壽險宣告利率亦有4.05%，南山人壽7月亦調升最高宣告利率至4%，換言之，美元保單宣告利率4%以上已逐漸成「標配」。

業者分析，目前美元保單宣告利率已到相對高點，展望今年，前五月利變型保單已賣1,162億元，看好今年利變保單保費超越去年。

台灣人壽7月起調升21張美元保單宣告利率，保障型商品最大調升0.05個百分點，讓最高宣告利率一舉衝上4.1%，成為目前市場上最高水準；而國泰人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽、遠雄人壽（5859）、第一金人壽、元大人壽與台新人壽等，最高宣告利率達4.05%，南山人壽最高宣告利率也有4%。

業者認為，利變型保單保費超過去年應沒問題，至於能否回到過往3,000億元水準，仍需看市場的買氣。

保單 凱基人壽

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