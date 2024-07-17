純網保捲土重來 金管會年底給方案

金管會主委彭金隆昨天罕見出席金管會記者會，除了說明鬆綁法規限制、促進金融科技未來發展的五大策略，並提出金管會將重新開放純網路保險公司（純網保）的申請，同時檢討現行包括產品、發起人資格、股權比例等規定並予以鬆綁，相關資格條件新規定預計今年底前出爐。

彭金隆除了以「數位保險公司」的新名稱來取代「純網保」的舊稱呼，更以「狼和哈士奇」來比喻他的期許，希望在開放數位保險公司的新措施之下，「能看到具有狼性的哈士奇」。

過去金管會對純網保僅限金控及保險能轉投資，彭金隆指出，願意評估讓銀行業者成為投資者的可行性；此外，在開放數位保險公司的政策上，一方面要求創新型產品，另一方面仍要維持一定的營業額，才有永續存活可能性，兩者要兼顧。而在純網銀方面，未來將開放純網銀業者有更多的線下空間。

保險局長施瓊華退休後，由金管會參事升任保險局長王麗惠，以及新任法律事務處處長林志憲都是昨天上任，彭金隆在介紹新局處長同時，也一併說明金融科技發展的五大策略，包括擴大容錯空間，加大創新領域；鼓勵團體合作、增加集體創新動能；支持純網路金融發展，發揮鯰魚效應；探索金融科技發展機會，助力金融轉型；全方位引領金融科技發展。

在這五大策略中，除了重新開放申請純網保之外，彭金隆還提出在沙盒機制上，將透過「輕量沙盒」等作法，促進更多沙盒實驗能成功落地，並且將向紐約、倫敦取經，廣邀國際金融科技團隊來台。

而考量各金融機構資源及創新實力不均衡，因此彭金隆也提出打團體戰的新策略，他主張集中有限資源注入金融科技集體創新動能，亦即開放金融機構與金控科技專利授權與其他金融機構，讓金融機構可透過專利授權至其他機構，分攤成本增加更多創新誘因。他也鼓勵業界成立金融科技合作聯盟，推進金融科技創新，並鼓勵業者共同投資金融科技的技術或研發，他舉例，共同成立新創公司，甚至是基金，都是可行方向。