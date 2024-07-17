銀行錢多多 搶推低利信貸

國銀熱錢多，加以今年股市熱絡，以及央行今年3月僅升息半碼（0.125個百分點），重貼現率2％，低於今年上半年CPI平均漲2.27％，國人投資抗通膨，借錢需求出籠，銀行趁勢衝刺個人信貸放款，下半年打出0.01%起低利優惠，多家銀行加入戰局。

根據金管會統計，今年5月國銀放款餘額40.2兆元，其中對個人等放款餘額達18.9兆元，較上月增加2,175億元，排除購置不動產與動產需求，信貸需求仍存在，國銀針對貸款人需求開好康，首期出現0.01%利率優惠，甚至給出減免手續費。

北富銀推夏日信用特惠貸款專案，首期0.01％起，第二期2.7％起，減免2,000元手續費，換算總費用年百分率3.02％起，年收30萬以上民眾即可申請。

永豐銀推數時貸，首期年利率同樣主打0.01％，還款期限最長7年，最高可借800萬。假設貸款30萬、5年期，以首期0.01％起、第二期2.4％起，總費用年百分率為2.32％起，如果想要享有手續費0元，限制清償期間則須約定60個月者。

王道銀的信用貸款主打一段式利率，採用機動計息，目前利率2.1％起，開辦費0元，貸款金額最高500萬元，只要年收24萬元以上小資族即可申請。

7月起跑的台新銀Richart信貸，鎖定從未在台新銀持有貸款客戶，推出首貸族最低利率1.99％起，只要透過Richart申請信貸即可。

國泰世華銀7月最新起跑綠色信貸專案，針對提供購買純電動汽車車主，限定TESLA、Audi、Porsche等純電動汽車，給出前六期固定利率1.88％起信貸，第七期起為5.43％，凡是符合條件的申貸者，核貸後帳管費優惠只要3,000元。

純網銀將來銀行近期一段式信貸也起跑，利率2.06％起，開辦費下殺588元，每月限量600名，額度最高可以貸款到500萬元，期限最長7年，鎖定年收入30萬以上成年人，總費用年百分率約2.15％起。