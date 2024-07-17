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外籍移工小額匯兌鬆綁

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

74萬名在台外籍移工注意了。金管會昨（16）日預告修正相關辦法，最快第4季起，外籍移工薪資匯回母國，每年累積限額從目前40萬元提高到50萬元，其次，匯兌機構將改查內政部外籍移工的居留證，資料更即時，一旦找不到人，就暫停替該外籍移工做匯兌。

金管會是在2021年7月發布「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」，至今已核准統振、東聯互動、數位至匯、及美家人力資源等四家從事外勞人力仲介公司，兼營承辦外籍移工國外小額匯兌業務。

據金管會統計，今年上半年外籍移工總匯兌筆數427萬筆、匯兌總額404億元，總客戶攀升到74萬人，筆數、金額和客戶年增有約六成之譜。

為因應外籍移工年度薪資已接近目前年度累計匯款額上限，並參酌實務作業及金融監理需要，金管會昨預告修正該辦法，有三大面向，一、外籍移工匯兌與查核，二、提高對兼營匯兌機構的監理要求，三、增訂對外銀在台分行未來申請該項業務的依據。

一、拉高外籍移工每年匯兌限額從40萬元提高到50萬元，並要求匯兌機構「按月」執行對行蹤不明的查核作業，從勞動部改採向內政部查核居留證，資料查核更即時，藉以掌握移工動向。

銀行局副局長童政彰說，外籍移工每筆限國外匯款3萬元、每月限5萬元，每年累積是40萬元，為因應外籍移工在台薪資提高，因此配合實務，將每年累積限額提高到50萬元。

二、對目前兼營的匯兌機構，增訂要求實收資本額至少1億元，負責人資格條件需具有銀行、電支或金融科技等專業。目前這四家兼營匯兌機構都合規。

童政彰說，過去對兼營匯兌機構未定實收資本額，對負責人資格也僅有消極條件（沒有作奸犯科），拉高監理強度以因應未來新加入者也需得合規。

三、增訂外銀在台分行申請兼營該業務時，允許外銀可以總行或區域總部授權人員出具同意書即可。目前外銀在台分行包括泰國盤谷銀、菲律賓首都銀行、印尼人民銀行及越南投資發展辦事處。但目前尚未有銀行來申請。

移工 金管會

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