雙貸族36.7萬人 攀高

不動產市場成交熱絡，加上台股屢創新高，國人開始動用信貸方式搶進場，催動雙貸族再成長。根據國銀最新月報餘額統計，至今年4月，全國同時背負房貸以及信貸的雙貸族人數再次成長，總人數達36萬7,565人，創2012年有統計資料以來新高。央行下半年如升息，對雙貸族負擔衝擊將擴大。

如與十年前相比，統計聯徵中心資料，比較2014年到2024年間，同時背負房貸及信貸的雙貸族，人數整整增加7.97萬人或27.7％、達到36萬7,565人，所背負的房貸總金額增加142.1％、信貸總金額成長118.4％。

聯徵中心最新統計，雙貸族已經連續15個月正成長，從2023年2月的34萬8,794人一路走升，至今年4月計算，等同逾兩年時間，增加了1.88萬人。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，除了不動產交易熱絡外，台股大好，也是關鍵，她觀察發現許多國人選擇開信貸槓桿加大投資，另外，也有些人是因為銀行緊縮房貸成數，為彌補手中資金缺口，選擇申辦信貸。

國銀業者認為，國際通膨帶動建材成本增加，加上人力成本也墊高，推升房價走升，國銀業者對部分蛋白地區的房市估價，可能追不上喊價速度，首購族手中資金不充裕下，例如裝潢時資金不夠，有時候也會動用信貸方式。