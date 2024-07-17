中信金關注生物多樣性 聚光

中信金控（2891）響應生物多樣性議題，發揮金融影響力，透過研究、分析與發布《自然相關財務揭露報告書》，獲財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「2024第二屆TWBA台灣生物多樣性獎」金獎。中信金控昨（16）日回應，將持續攜手客戶及利害關係人，共同引領社會大眾認識自然環境議題。

中信金指出，內部長期關注全球自然及生物多樣性喪失議題，同時以「永續成長」、「責任營運」和「共榮社會」為永續發展策略三大主軸，持續參與國際倡議，包括2022年成為首家加入「自然相關財務揭露」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）工作小組的台灣企業、參與聯合國環境規劃署金融倡議（United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI）支持的離岸風電試算試行計畫。

2023年底，中信金發布全台首本依循TNFD框架編撰的報告書，藉由治理、策略、風險，與衝擊管理分析、指標和目標，以及依TNFD建議的LEAP（Locate, Evaluate, Assess and Prepare）方法學試行分析成果，揭露自身營運與投融資業務對自然生態的依賴與衝擊。

同年度，中信金開始支持海洋生物多樣性專案，以「綠能公益模式」於宜蘭縣支持建置公民電廠，未來20年可發電近30萬度，並以綠電收益支持淨零與生物多樣性相關專案；今年進一步支持農業部水產試驗所於澎湖復育海草床，透過海草種植體驗、復育工作坊、教育宣講活動，提升大眾對海洋生態保育的重視。

此外，中國信託金融園區利用節能、節水和資源回收等設施，成功減少環境負擔，三度取得台灣綠建築（EEWH）鑽石級標章、二度獲得LEED O+M v4.1白金級認證。

中信金控指出，身為永續金融先行者聯盟成員，由擔任「金融業淨零推動工作平台」資料與風控工作群召集人，研提自然相關實體風險，將持續與主管機關合作提高資料的可取得性，以協助培育國內金融業對自然與生物多樣性議題的關注和分析能力。