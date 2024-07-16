金管會主委彭金隆擘畫金融科技發展藍圖 五大策略出爐

金管會主委彭金隆今天出席金管會例行記者會，除了說明鬆綁法規限制、促進金融科技未來發展的五大策略，尤其彭金隆明確提出金管會將重新開放純網保的申請，同時檢討現行包括產品、發起人資格、股權比例等面向的規定並予以鬆綁，相關資格條件新規定預計今年底之前出爐。

彭金隆除了以「數位保險公司」的新名稱來取代「純網保」的舊稱呼，更以「狼和哈士奇」來比喻他的期許，希望在開放數位保險公司的新措施之下，「能看到具有狼性的哈士奇！」

尤其引人期待之處在於，過去金管會對於純網保僅限金控及保險能轉投資，但彭金隆表示，願意評估讓銀行業者成為投資者的可行性；他也進而指出，在開放數位保險公司的政策上，一方面要求創新型產品，但另一方面，仍要維持一定的營業額，才有永續存活可能性，二者要兼顧。而在純網銀方面，彭金隆也表示，未來將開放純網銀業者有更多的線下空間。

保險局長施瓊華退休之後，由金管會參事升任保險局長的新任局長王麗惠，和保險局副局長轉升的新任法律事務處處長林志憲，16日都是新官上任，彭金隆此特別挑在16日，在介紹新局處長的同時，也一併對外說明金融科技發展的五大策略，這五大發展策略，包括擴大容錯空間，加大創新領域；鼓勵團體合作、增加集體創新動能；探索金融科技發展機會，助力金融轉型；支持純網路金融發展，發揮鯰魚效應；全方位引領金融科技發展。

在上述五大策略中，除了純網保重新開放申請之外，彭金隆還提出了在沙盒機制上，將透過「輕量沙盒」等作法，促進更多沙盒實驗能成功落地，並且將向紐約、倫敦取經，廣邀國際金融科技團隊來台，尤其英國是沙盒實驗最成功的國家。

由於各金融機構資源及創新實力不均衡，因此彭金隆在上述也提出要打團體戰的新策略，他主張集中有限資源注入金融科技集體創新動能，亦即，開放金融機構與金控科技專利授權與其他金融機構，讓金融機構可透過專利授權至其他機構，分攤成本增加更多創新誘因，其他資源較少的金融機構也能得到創新。他更進而鼓勵業界成立金融科技合作聯盟，進而推進金融科技創新，並鼓勵業者共同投資金融科技的技術或研發，他舉例，共同成立新創公司，甚至是基金，都是可行方向。

彭金隆也表示，願開放金融業辦理虛擬資產保管業務，尤其是銀行，可先從保管業務開始涉入到虛擬資產發展，另外對於券商，也可開放參與保管業務空間。

一手創立政大金融科技中心保險科技創新實驗室，並出任執行長的彭金隆，在金融科技實戰經驗豐富，他對於上述所提出的五大金融科技發展策略，在記者會上分別提出更深入的說明，

第一個策略，對於強化監理沙盒的成功落地，彭金隆表示，會強化業務試辦與沙盒實驗雙軌創新，包括大幅放寬銀保證的業務試辦範圍，也就是作「輕量沙盒」，並且調整沙盒實驗成功落地機制，這也是他認為現在最要解決的問題，讓更多通過沙盒檢驗者能落地為金融服務，並與商品服務審核程序對接。

同時他也鼓勵金融業和金融科技業共同進行創新實驗與試辦，並注意到，目前有7成以上來自於金融科技業的創新，這是最快合作的方式，他亦指出，金管會在紐約及倫敦都設有代表處，會以這二處為基地，廣邀國際金融科技團隊來台，尤其是英國是沙盒實驗最成功的國家。

彭金隆也表示，的確發現這幾年來沙盒的個案減少、申請熱度也降低，但這仍為重要創新機制，現在較大問題在於，實驗結束之後，若法律未跟進進行修改，就會有問題，這也是金管會要努力的，因此，金管會接下來也會分階段鬆綁銀保證的業務及法規限制，其中，公會與周邊單位的自律規範，以及金管會的函釋和行政規則，將可由金管會全權處理的第一階段開放，由金管會主政的法規命令及授權子法則位列第二階段開放。

第二個策略，在於要打團體戰，彭金隆指出，對於集中有限資源注入金融科技集體創新動能，金管會將開放金融機構與金控科技專利授權與其他金融機構，讓金融機構可透過專利授權至其他機構，分攤成本增加更多創新誘因，其他資源較少的金融機構也能得到創新。此外，金管會也將鼓勵業界成立金融科技合作聯盟，進而推進金融科技創新，並鼓勵業者共同投資金融科技的技術或研發，例如，可共同成立新創公司，甚至是基金。

對於金融市場業者互相合作的空間，綜合規劃處長胡則華也以「集體開放需求」為例說明，鑑於較未數位化的舊客戶取得同意的成本高，因此金融業者採用了「聯邦式學習」方式，在資料不出戶之下，從AI模式訓練出來的經驗，分享給別的金融機構，並組成團隊測試是否可行。另外金管會率六家國金融業者共同成立RWA小組也是一例，透過區塊鏈技術、資產交易時，涉及到的分散式帳本的確認，股票交易確立權利受到保護的智能合約等等，透過RWA小組的共學來發現、解決更多問題。

第三個策略，在於未來探索金融科技發展機會，助力傳統金融轉型。彭金隆指出，具體作法包括了推動實體世界資產代幣化（RWA）工作，他認為，這是未來轉動金融的重要新方向，金管會將成立的「金融市場發展與創新處」，RWA這也是重要觀察點。

彭金隆指出，金管會在方向上，將從透過開放金融業辦理虛擬資產的保管業務開始，讓金融業，尤其是銀行，開始涉入到虛擬資產發展，並用VASP專法來促進VASP規範化發展，並希望明年六月前提送專法報院審查，不只防洗錢，也關注其未來發展。而在虛擬資產「保管」業務的開放上，除了銀行，金管會開放的對象，也將包括證券。

開放的方式有簡單版，也有複雜版的 ，這要看銀行用何種模式，如果不是用信託方式，而用一般保管方式，則較為簡單，例如一串數字在一張紙條就放在保管箱來保管私鑰，但倘若用演算法保管，將看技術是否成熟及資安的標準是否符合。綜合規劃處長胡則華也表示，目前銀行及證券商都表達興趣，倘若是硬體形式就較單純，但若用演算法的保管，私鑰部分用碎片化方式分給不同對象作保管，來確保虛擬通貨不被盜取的話，將較複雜，就要看如何調整法規。

目前的聯盟，在業界徵詢過程中，沒有這個作法，未來會針對特定技術，由先進的機構協助不足的，帶動整體金融科技的水平。

對於聯盟的成立，彭金隆也進而指出，現在先作政策和法規的鬆綁，以讓專利等申請及可投入範圍更大，透過更多的專利授權更能回收資金，來誘發金融業者更願意金融創新，並且作團體的帶動。

第四個策略的重點，在於純網保與純網銀，尤其純網保的重新檢討、重啟開發，更是重頭戲；對此彭金隆表示，純網保先前是暫緩，並非不開放，尤其國外已有很多新創獨角獸，證明有開放的價值，因此，今年底之前金管會將提出新的規畫方案出來讓有意願的業者可申請純網保。

彭金隆還為純網保提出新的「正名」，認為「數位保險公司」反而更貼切，免得外界有「純粹網路」的誤解。另一個讓彭金隆認為，不能放棄純網保的理由，在於他觀察到國外已有很多數位保險公司，2010年前後快速發展出來，仍不脫保險業。

而彭金隆之所以不希望用「純」網保，而希望以數位保險公司來稱呼，原因在於這反而會侷限數位保險公司的發展空間，對此他說明，所謂的數位保險公司，是盡可能把價值及活動：「而非全部用數位方式來解決！」他直接舉車險為例，在核保時，不和業務員接觸直接線上投保就可完成，但倘若在理賠時：「不會有人希望出事時只能靠app來告知作什麼事。」因此，監理官希望導引對數位保險公司的認知，提供新的思維。

他也觀察到，數位保險公司，目前有三種型態，一是生態圈型，為本來就有現成的客戶可以來作，另一是科技導向型，在保險經營上有特別的技術作到傳統作不到的，另一種是傳統保險業的轉投資型，所以，這三種和傳統的保險市場，並非完全重疊，但若以台灣新開放數位保險公司的設置，他坦言，第三種途徑會走得最快。

他進而指出，對於數位保險公司發起人的結構，將會希望出現由傳統金融業思維出來的數位保險公司，所以會作股權的鬆綁，因此不一定會採取純網銀要求金融業股權一定要在25%的作法，此外，為兼顧永續經營和創新，會要求數位保險公司，尤其是產險，創新型產品是必要，但占業績某個比例即可，來兼顧永續經營的可能性。

彭金隆也表示，希望透過支持網路金融（數位金融）發展，發揮鯰魚效應，包括放寬純網銀業務範圍與線下活動限制，希望新型態金融業產生對市場的刺激發展及新思維，並且重啟數位保險公司申請，其中他已透露未來將對申請條件作調整、鬆綁，主要有二大方向，一是包括未來業務範圍限制更大鬆綁，例如過去要求不可承作有儲蓄性質商品，但會參考國際作法來放寬，二是股權分配，亦即，金融業及金融科技業的參與比例，不見得完全依照純網銀的比例作法。

對於純網銀未來的鬆綁空間，彭金隆強調，會從提升客戶服務、安全品質角度來鬆綁：「不見得純網銀就非得全部在線上完成！」他認為，有時由人執行，安全性更高，因此，未來金管會在線下服務將作更大步的檢討，更符合民眾及市場的需要，更何況純網銀也是資本額100億的公司，該有的合理業務範圍，會請銀行局檢討，作適時開放。

銀行局長莊琇媛則補充，純網銀這二年獲利狀況並不理想，純網銀說仍需跟法人往來，目前金管會已允許純網銀在法人開戶的客戶身份確認、房貸業務和聯貸業務，都能線上及線下併行。

至於第五個發展策略，彭金隆表示，將定期發表金融科技發展路徑圖，增設「金融市場發展與創新處」，多面向支持新創業者，完善資料共享機制，續辦金融科技發展路徑圖、優化並簡化金融數位身份驗證、多面向支持新創業者。