金管會擬開放銀行保管虛幣 傳統金融搶虛擬資產商機

拚金融創新，金管會主委彭金隆今天釋出5大策略及重點作法，隨金管會對虛擬資產管理將走向專法，彭金隆宣布將開放銀行業辦理虛擬資產保管業務，意味著傳統金融業獲准涉入虛擬資產商機，受到市場高度矚目。

彭金隆今天率各局處首長召開記者會，宣布未來推動金融創新5大策略，他表示，金管會將擴大容錯空間，加大創新領域，實際作法包括將鬆綁銀行、保險及證券業務試辦範圍，並調整監理沙盒機制等。

現行若抵觸金融業公會與周邊單位自律規範、金管會行政規則與函釋、法規命令及授權子法，均不得進行業務試辦，金管會研擬分階段開放，未來只要未抵觸法律規定，金融業均可申請進行業務試辦。

彭金隆表示，金融法規相當廣泛，無論自律規範或金管會發布的行政規則及函釋，均對市場產生不同層次限制，因此他決議鬆綁業務試辦範圍，未來金融業想嘗試現有業務鬆綁、探索新業務，在過去業務試辦機制下無法做到的事，可在未來試辦機制探詢可能性。

彭金隆觀察，金融業迫切需要的並非挑戰法律限制，而是希望得到各業別法規鬆綁，因此，他將擴大業務試辦範圍，達到類似「輕量沙盒」概念，這不如監理沙盒那麼沉重、必須挑戰法律規定，他期待未來可因此看到質量並重的業務試辦案。

另一方面，在監理沙盒機制上，彭金隆強調，「我們沒有放棄對沙盒條例的關注」，沙盒實驗碰到最大的困境是，即使實驗成功，不見得能順利落地，金管會已委外研究，將參考其他國家作法，調整沙盒實驗成功後的落地機制，讓更多通過沙盒檢驗的業者，可落地展開實質金融服務。

擴大金融科技創新量能，彭金隆第2大策略是將鼓勵金融業集中有限資源打團體戰。他說，金融科技發展需要高度嘗試及成本投入，個別投資不利金融科技發展，金管會將從政策面鼓勵金融業採團體合作，首先作法是將開放金控、銀行、保險及證券業將金融科技專利授權給其他金融機構。

不僅如此，彭金隆進一步指出，金管會將鼓勵業界成立金融科技合作聯盟，例如成立新創或基金以共同投入投資技術研發，「台灣金融科技發展，過了單打獨鬥的時代，應有更多團體戰的概念」。

探索金融科技發展機會，彭金隆第3大策略是將助力傳統金融轉型，他宣示，金管會已承諾將提虛擬資產專法，明年6月前報至行政院審查，協助虛擬資產業在規範化下發展，另一方面，金管會將准傳統金融業涉入虛擬資產發展，開放銀行辦理虛擬資產保管業務。

第4大策略則是支持純網路金融發展，實際作法上，彭金隆透露，金管會除了將持續放寬純網銀業務範圍及線下活動限制，他也將檢討數位保險公司申設條件，預計今年底前公布規劃方案，進而重啟數位保險公司申設。

彭金隆直言，「市場需要新型態金融機構刺激」，未來數位保險公司申設條件將往2方向調整，第1，放寬可承作業務範圍；第2，重新審視發起人股權分配限制，不見得一定要比照純網銀對金融業及金融科技業參與比例規範。

他說，外界會好奇數位保險公司與傳統保險公司網路化的差別，他認為這如同狼與哈士奇，金管會希望數位保險公司這類新型態金融機構，能透過獨特基因引領市場創新，為台灣市場帶來改變，金管會在制度面採開放態度，但不預設未來申請及核准家數，重點還是在於所能產生的價值。

彭金隆第5大策略則是全方位引領金融科技發展，他說，金管會努力爭取未來增設金融市場發展與創新處，另一方面，亦會透過法規調適平台，持續對未來金融科技發展可能遇到的法規阻力進行檢討。