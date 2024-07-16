快訊

又是小動物？苗栗280戶停電居民喊苦 「牠」尾巴燒焦躺電桿下

整理包／小孩何時開學、休業式？2024年中小學行事曆 學期重要日程一表掌握

立院通過決議邀賴清德國情報告 總統府打槍：在「這事」有結果前不宜行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

移工薪資水準上升 金管會將修法拉高年度匯款上限至50萬元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
移工薪資水準上升，金管會將修法拉高年度匯款上限至50萬元。本報資料照片
移工薪資水準上升，金管會將修法拉高年度匯款上限至50萬元。本報資料照片

金管會今日預告「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」修正草案，將依行政程序法規定辦理預告，徵求各方意見，其中，為因應外籍移工年度薪資已近現行年度累計匯款金額上限，金管會將年度累計匯款上限40萬元，提高至50萬元，並且加入資本額門檻，未來要申請移工匯款業務的兼營業者，資本額至少要在1億元以上。

根據金管會公布的最新統計，去年全年的匯兌筆數有609萬筆，而今年上半年的427萬筆，已比去年同期256萬筆增加約67%，匯兌金額，去年上半年為256億，今年上半年為404億，年增58%，而去年全年為630億，今年亦可望超過去年全年水準。

而在客戶數方面，去年上半年為46.6萬人，今年上半年為74.1萬人，年增59%，去年全年為62.7萬人。目前金管會所核准的外籍移工匯兌公司有4家，分別為統振(110.10.15許可)、東聯互動（111.4.1許可)、數位至匯(112.7.27許可)、美家人力資源(113.5.13許可，尚未開業)；目前兼營的這四家本身就是作外勞仲介，這4家都有符合資本額1億元的門檻，銀行局副局長童政彰也表示，目前沒有銀行業者提出申請。

這次法規的鬆綁，較和打詐的人頭戶問題無關，而對於打詐的部分，童政彰說明，執法機關已反應過逃逸或離境的移工問題，並已另行處理，由內政部移民署把移工離境、逃逸等動向的資料交給管理帳戶的銀行，若銀行找不到此人，就不能受理匯兌申請。他也指出，過去銀行主要是查勞動部資料，但現在則可直接查內政部移民署，因為有居留證資料，在效率上會更即時。

而目前外籍移工在匯款上，主要都由移工從銀行帳戶拿薪資出來，到超商繳款，來匯出給母國。包括上述的四家外籍移工匯兌公司的App，也只能產出條碼，移工必須將取得的條碼拿到超商，或是去四家代收付的匯兌公司才能完成繳款，一筆手續費約150至300元，實務上大部分仍以超商繳款較多，此外，電支業者和四家業者也有合作關於移工的匯款，但條碼仍須由匯兌公司提供。

移工 金管會

延伸閱讀

整頓車商保代亂象 金管會再開罰2家業者各90萬元

金管會保險局長施瓊華退休 參事王麗惠接任

「讓走進來的每個人，都是銀行的VIP！」永豐傳遞有溫度的服務，共創友善金融美好生活

何壽川涉三寶超貸弊案...遭金管會解除董事職務 他提告結果出爐

相關新聞

移工薪資水準上升 金管會將修法拉高年度匯款上限至50萬元

金管會今日預告「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」修正草案，將依行政程序法規定辦理預告，徵求各方意見，其中，為因應外籍移...

新光金控董座魏寶生專訪／他，軟性溝通 轉骨體質

新光金控（2888）新任董事長魏寶生，從一年前扛下新光人壽董座以來，面對重重挑戰與壓力，一年瘦了4公斤，如今同時擔任金控、人壽董座，卻只領一份薪水，他幽默地說自己是「加量不加價」，這讓身為大股東的洪士琪都覺得過意不去，魏寶生受訪時豪氣地說，一年後，「再看我的表現決定要不要調整薪水！」

新光金控董座魏寶生、人壽副董洪士琪專訪／賺 AI 財 喊打國際盃

新光金控（2888）董事長魏寶生上周一（1日）上任，對於今年新壽RBC（資本適足率）可望達標，魏寶生將爭取開放投資、業務解禁，並將帶領新光打國際盃。

台灣虛擬資產調查：投資人盼政府靈活監管 創造安全和自由環境

為強化台灣金融科技發展，金管會將推出十大措施，以推動金融科技發展路徑圖，其中虛擬資產也在此發展藍圖之內。根據《遠見》最新針對台灣虛擬資產投資人調查顯示，台灣投資人對政府監理看法上，不僅期待政府鼓勵國際業者來台落地，也盼望政府能採靈活監管，創造一個安全但自由的投資環境。

新光金控董座魏寶生專訪／他，軟性溝通 轉骨體質

新光金控（2888）新任董事長魏寶生，從一年前扛下新光人壽董座以來，面對重重挑戰與壓力，一年瘦了4公斤，如今同時擔任金控、人壽董座，卻只領一份薪水，他幽默地說自己是「加量不加價」，這讓身為大股東的洪士琪都覺得過意不去，魏寶生受訪時豪氣地說，一年後，「再看我的表現決定要不要調整薪水！」

新光金控董座魏寶生、人壽副董洪士琪專訪／賺 AI 財 喊打國際盃

新光金控（2888）董事長魏寶生上周一（1日）上任，對於今年新壽RBC（資本適足率）可望達標，魏寶生將爭取開放投資、業務解禁，並將帶領新光打國際盃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。