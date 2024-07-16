移工薪資水準上升 金管會將修法拉高年度匯款上限至50萬元

金管會今日預告「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」修正草案，將依行政程序法規定辦理預告，徵求各方意見，其中，為因應外籍移工年度薪資已近現行年度累計匯款金額上限，金管會將年度累計匯款上限40萬元，提高至50萬元，並且加入資本額門檻，未來要申請移工匯款業務的兼營業者，資本額至少要在1億元以上。

根據金管會公布的最新統計，去年全年的匯兌筆數有609萬筆，而今年上半年的427萬筆，已比去年同期256萬筆增加約67%，匯兌金額，去年上半年為256億，今年上半年為404億，年增58%，而去年全年為630億，今年亦可望超過去年全年水準。

而在客戶數方面，去年上半年為46.6萬人，今年上半年為74.1萬人，年增59%，去年全年為62.7萬人。目前金管會所核准的外籍移工匯兌公司有4家，分別為統振(110.10.15許可)、東聯互動（111.4.1許可)、數位至匯(112.7.27許可)、美家人力資源(113.5.13許可，尚未開業)；目前兼營的這四家本身就是作外勞仲介，這4家都有符合資本額1億元的門檻，銀行局副局長童政彰也表示，目前沒有銀行業者提出申請。

這次法規的鬆綁，較和打詐的人頭戶問題無關，而對於打詐的部分，童政彰說明，執法機關已反應過逃逸或離境的移工問題，並已另行處理，由內政部移民署把移工離境、逃逸等動向的資料交給管理帳戶的銀行，若銀行找不到此人，就不能受理匯兌申請。他也指出，過去銀行主要是查勞動部資料，但現在則可直接查內政部移民署，因為有居留證資料，在效率上會更即時。

而目前外籍移工在匯款上，主要都由移工從銀行帳戶拿薪資出來，到超商繳款，來匯出給母國。包括上述的四家外籍移工匯兌公司的App，也只能產出條碼，移工必須將取得的條碼拿到超商，或是去四家代收付的匯兌公司才能完成繳款，一筆手續費約150至300元，實務上大部分仍以超商繳款較多，此外，電支業者和四家業者也有合作關於移工的匯款，但條碼仍須由匯兌公司提供。