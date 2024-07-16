中信證券主辦「先進光一」有擔保可轉換公司債今掛牌

中國信託綜合證券主辦先進光（3362）發行之5年期有擔保可轉換公司債「先進光一」（債券代號33621）競價拍賣，合格投標張數達40,154張，超額認購倍數3.94倍，開標結果亮眼，得標均價為123.26元，創今年發行金額十億元以上最高均價紀錄。

先進光為全球知名筆記型電腦鏡頭供應商，主要客戶為ACER、DELL、HP、Lenovo、Apple及ASUS等國內外知名筆記型電腦品牌，市占率高達70%。今年上半年筆記型電腦大廠庫存逐漸去化，且微軟作業系統世代更迭，推進企業用戶系統升級，帶動筆記型電腦的汰舊換新需求，人工智慧（AI）電腦成為熱門議題，以高階商務需求及內容創作者為核心，相關零組件規格提升，終端售價隨之調漲；平板電腦部分則預期在外形和功能有所突破，製造商著重可摺疊設計及無需佩戴眼鏡即可觀看之3D影像，先進光新平板高階鏡頭訂單可望於第3季出貨。

指紋辨識模組方面，先進光以美系筆記型電腦大廠為最大客戶，下半年將新增桌上型電腦指紋辨識客戶，最快將於9月出貨；車用市場由於自動駕駛升級，先進光駕駛輔助系統市場滲透率逐年攀升，將帶動先進光數位視訊錄影機（Digital Video Recorder, DVR）、360度環景、電子後視鏡、盲點偵測等車用視覺產品及車輛配件業務需求增加。展望今年下半年，先進光隨著桌上型和筆記型電腦市場復甦、新平板高階鏡頭訂單出貨、指紋辨識模組、車用視覺產品及車輛配件業務需求動能成長以及積極規劃新產能，公司營運將可續創新高。