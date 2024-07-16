迎下半年除權息旺季 永豐金證券提醒領息三大重點

7月進入下半年台股除權息旺季，永豐金證券提醒投資人三大重點：注意除息領息時間、融資假除息風險及股利再投資風險。為協助投資人穩定累積財富，永豐金證券即日起至12月月底舉辦新戶「開戶交易好禮贈」，完成證券開戶與交易任務，可領總價值最高2,288元獎項。

台股7月迎來除權息旺季，除了提供優惠活動，針對想領股息穩健累積財富的投資人，永豐金證券提醒三大重點，首先，投資人須在除權息日的前一天收盤前持有標的，才擁有領息資格，為提升交易人投資體驗，大戶投APP特別上線股利查詢功能，替投資人列出即將除權息之庫存標的，提醒客戶即將到來的領息機會；第二，使用信用融資交易參與除權息的投資人，需注意「假除息」風險，「假除息」指的是依據融資融券業務操作辦法第53條規定，除權息交易日之前六個營業日起，會先行設算權息值，並自擔保品價值中扣除，整戶擔保維持率若低於130％，將會通知追繳，提醒投資人留意除息時間及擔保維持率。

最後第三點為再投資風險，根據證交所數據，近五年台股殖利率約為3.6%，然而台股指數創高帶動整體股價齊揚，2024年5月最新殖利率僅2.6%；投資人領到股利計畫分批將股利再投資，以降低單筆投入的追高風險，可暫時將股利停泊於活儲優利銀行交割戶，增進資金效用。

永豐金證券與永豐銀行已推出線上同時開立台股證券戶與銀行交割戶的便民服務，永豐銀行更宣布即日起至12月31日首次成為DAWHO網銀會員並綁定為永豐金證券交割戶，當月以該帳戶進行任一筆台股現貨交易成交（含零股、豐存股），次月即可升級為「大戶」等級，享30萬元內活儲優利1.5%等專屬優惠。

「開戶交易好禮贈」活動時間為即日起至12月31日，證券新戶雙享開戶禮與交易禮，新戶於活動期間內透過線上完成證券戶開立，即享價值100元的商品禮券（每月限量前5,000名）、豐學Prime三個月免費體驗（價值688元）。此外，為協助投資人跨出投資第一步，更提供新戶每月台股電子交易額達到88萬，即可額外獲得250元家樂福電子禮券的優惠活動，最高可連續領6個月累積獲得1,500元。