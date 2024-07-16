中信證券主辦「先進光一」有擔保可轉換公司債掛牌

中國信託綜合證券主辦先進光（3362）發行的五年期有擔保可轉換公司債「先進光一」（33621）競價拍賣，合格投標張數達40,154張，超額認購倍數3.94倍，開標結果亮眼，得標均價為123.26元，創2024年發行金額十億元以上最高均價紀錄。

先進光為全球知名筆記型電腦鏡頭供應商，主要客戶為ACER、DELL、HP、Lenovo、Apple及ASUS等國內外知名筆記型電腦品牌，市占率高達70%。今年上半年筆記型電腦大廠庫存逐漸去化，且微軟作業系統世代更迭，推進企業用戶系統升級，帶動筆記型電腦的汰舊換新需求，人工智慧（Artificial Intelligence, AI）電腦成為熱門議題，以高階商務需求及內容創作者為核心，相關零組件規格提升，終端售價隨之調漲；平板電腦部分則預期在外形和功能有所突破，製造商著重可摺疊設計及無需佩戴眼鏡即可觀看的3D影像，先進光新平板高階鏡頭訂單可望於第3季出貨。

指紋辨識模組方面，先進光以美系筆記型電腦大廠為最大客戶，下半年將新增桌上型電腦指紋辨識客戶，最快將於9月出貨；車用市場由於自動駕駛升級，先進光駕駛輔助系統市場滲透率逐年攀升，將帶動先進光數位視訊錄影機（Digital Video Recorder, DVR）、360度環景、電子後視鏡、盲點偵測等車用視覺產品及車輛配件業務需求增加。展望今年下半年，先進光隨著桌上型和筆記型電腦市場復甦、新平板高階鏡頭訂單出貨、指紋辨識模組、車用視覺產品及車輛配件業務需求動能成長以及積極規劃新產能，公司營運將可續創新高。

中國信託證券近年來協助優質企業籌資及進入資本市場，如成功輔導Thunderbolt高速資料傳輸線領導廠商嘉基（6715）、金屬沖壓大廠鉅祥（2476）於資本市場發行可轉債競拍籌資、商用展示架及智能電動床機構件大廠裕慶-KY（6957）於6月掛牌上市。未來中信證券將繼續支持更多具特色及成長潛力的公司發揮成長潛力、深化營運規模，創造臺灣產業榮景。