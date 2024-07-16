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永豐金證券開戶交易好禮贈 最高領2288元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
永豐金證券開戶交易贈好禮，最高領$2,288，迎下半年除權息旺季，永豐金證券提醒領息3大重點。圖／業者提供
永豐金證券開戶交易贈好禮，最高領$2,288，迎下半年除權息旺季，永豐金證券提醒領息3大重點。圖／業者提供

7月進入下半年台股除權息旺季，永豐金證券提醒投資人三大重點，包括注意除息領息時間、融資假除息風險、和股利再投資風險。為協助投資人穩定累積財富，永豐金證券即日起至12月月底舉辦新戶「開戶交易好禮贈」，完成證券開戶與交易任務，可領總價值最高2,288元獎項。

「開戶交易好禮贈」活動時間為即日起至12月31日，證券新戶雙享開戶禮與交易禮，新戶於活動期間內透過線上完成證券戶開立，即享價值100元的商品禮券（每月限量前5,000名）、豐學Prime三個月免費體驗（價值688元）。此外，為協助投資人跨出投資第一步，更提供新戶每月台股電子交易額達到88萬元，即可額外獲得250元家樂福電子禮券的優惠活動，最高可連續領六個月累積獲得1,500元。

永豐金證券提供多重好禮，讓投資人在參與除權息的同時，還有機會獲得最高價值達2,288元的獎勵，歡迎前往永豐金證券官網查詢詳細活動辦法。下半年7月台股迎來除權息旺季，除了提供優惠活動，針對想領股息穩健累積財富的投資人，永豐金證券提醒三大重點，首先，投資人須在除權息日的前一天收盤前持有標的，才擁有領息資格，為提升交易人投資體驗，大戶投APP特別上線股利查詢功能，替投資人列出即將除權息之庫存標的，提醒客戶即將到來的領息機會。

第二，使用信用融資交易參與除權息的投資人，需注意「假除息」風險，「假除息」指的是依據融資融券業務操作辦法第53條規定，除權息交易日之前六個營業日起，會先行設算權息值，並自擔保品價值中扣除，整戶擔保維持率若低於130%，將會通知追繳，提醒投資人留意除息時間及擔保維持率。

第三點為「再投資風險」，根據證交所數據，近5年台股殖利率約為3.6%，然而台股指數創高帶動整體股價齊揚，今年5月最新殖利率僅2.6%；投資人領到股利計畫分批將股利再投資，以降低單筆投入的追高風險，可暫時將股利停泊於活儲優利銀行交割戶，增進資金效用。

永豐金證券與永豐銀行已推出線上同時開立「台股證券戶」與「銀行交割戶」的便民服務，永豐銀行更宣布即日起至12月31日首次成為DAWHO網銀會員並綁定為永豐金證券交割戶，當月以該帳戶進行任一筆台股現貨交易成交（含零股、豐存股），次月即可升級為「大戶」等級，享30萬元內活儲優利1.5%等專屬優惠。

台股指數 永豐金

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