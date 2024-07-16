永續淨零！遠雄人壽發起「淨宣言」簽署 公私協力倡議

「淨一個美好未來」是現代人在面對日益頻繁的極端氣候時，對環境保護的想望，為此，遠雄人壽發起環境守護「淨宣言」行動，期號召社會大眾參與宣言簽署，燃起「保護環境」、「力行節能」、「關注生態」意識，將其融入日常生活，帶動員工、保戶共創綠色新生活，為未來世代留下美好家園。遠雄人壽從自身做起，透過環保行動倡議，特別是減塑和減少一次性物品的使用，展現創造美好世界的決心。

遠雄人壽多年來不斷搭起產官學橋樑，共創永續發展，自今年3月發起「遠雄人壽淨宣言」以來，至今已近千人線上響應，此次淨宣言合作夥伴包括海洋委員會海洋保育署、明志科技大學、武崙國小、台灣潛水、社團法人咾咕嶼協會等機構，除參與啟動儀式親臨簽署外，下半年也邀請全台海域守護合作據點夥伴，共同加入淨宣言推廣行列，分享予親海的遊客及潛水好手們；此外，遠雄人壽也發揮永續金融精神，將淨宣言帶入學校特色課程教案中，期深化學習之餘使其影響至家庭及社會。

遠雄人壽首次透過倡議響應，期目標達萬人簽署之社會影響力，遠雄人壽總經理趙學欣表示，「遠雄人壽視SDGs目標為經營策略方向，串聯供應商、保戶及同仁積極迎向趨勢接軌國際，此次期盼透過自身發起，合作政府、學校共同響應，多面向呼籲大眾為環境守護盡心力。」遠雄人壽除發起淨宣言簽署行動，也鼓勵民眾參與「綠鏡行動」，上傳照片分享自主永續作為，線上線下串聯提供解方，一起輕鬆實踐環保生活。

遠雄人壽以持續行動力愛護環境，不僅今年取得碳足跡標籤，同時長期響應「RF100 喝水零廢行動」，推廣民眾使自備裝水容器，且於台北、台中客戶服務中心設立奉茶站，全力推行「重複填裝」(REFILL)喝水容器理念，實行減少使用一次性用品的生活模式，以實際減碳行動因應氣候變遷問題，一步步讓環境更加美好。