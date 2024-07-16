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股匯不同調 新台幣連3貶跌破32.6元

中央社／ 台北16日電
新台幣兌美元示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣兌美元示意圖。 聯合報系資料庫

美國聯準會主席鮑爾放鴿，美元指數先跌後漲，新台幣匯率今天隨亞幣走弱，呈現股匯不同調，收盤收在32.625元，貶值5.3分，匯價連3跌，下探近半個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額14.685億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（JeromePowell）表示，近期數據增強聯準會對通貨膨脹回落至2%目標的信心，暗示聯準會即將降息，但他未進一步透露關於降息時間點的訊號，美元指數先跌後漲，亞幣今天普遍走弱。

外匯交易員分析，鮑爾釋出鴿派訊號，但是沒有對降息時間點鬆口，市場維持7月不會降息的預期，美元指數欲弱不易；此外，人民幣、日圓維持貶勢，讓新台幣難以走出自己的路。

新台幣兌美元今天開盤價為32.58元，反映美元走揚，匯價隨亞幣示弱，跌破32.6元價位，最低觸及32.635元，終場收在32.625元，創7月4日以來的收盤新低。

在美股領漲之下，台股今天再展攻勢，盤中漲近300點，高點觸及24174點，終場收在23997.25點，上漲117.89點，24000點得而復失。外匯交易員指出，外資今天小幅賣超台股，在匯市也呈雙向操作，導致台股上漲未能拉動新台幣匯率。

外匯交易員分析，短線而言，外資仍是主宰新台幣匯率的關鍵力道，接下來的進出動向將左右匯率升貶；中期來看，聯準會降息步伐、美國總統大選選情都存在不確定性，只能且戰且走，關注最新情勢發展，在局勢未明朗之前，新台幣可能維持區間偏弱格局。

台幣匯率 新台幣 美國聯準會

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