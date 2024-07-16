壽險業報佳音！上半年新契約保費3747億元 年增7.2%
壽險公會16日公布壽險業2024年上半年保費收入報佳音，新契約、續年度與總保費收入皆維持正成長。其中初年度保費收入（加計負債）為3,747.78 億元，年增7.2%；續年度保費7,593.84億元，年增0.04%；總保費收入1兆1,341億元，年增2.3%。
壽險公會指出，傳統型壽險初年度保費收入2,110.76億元，較去年同期1,756.32億元增加20.2%，可能與部分會員公司陸續推出分紅保單，帶動傳統型壽險及相關商品之銷售有關；傳統型年金險初年度保費收入23.51億元，較去年同期44.26億元減少46.9%，整體而言，由於傳統型年金險基期較低，今年截至6月傳統型壽險初年度保費收入增加之影響大於傳統型年金險初年度保費收入減少之影響，因此，整體傳統型保險商品初年度保費收入2,438.86億元，較去年同期2,061.35億元增加18.3%。
投資型保險商品部分，投資型壽險初年度保費收入490.45億元，較去年同期513.28億元減少4.4%；投資型年金險初年度保費收入818.46億元，較去年同期921.52億元減少11.2%，整體而言，可能與投資型保單新制於去年7月1日起上路，受到新制效應影響，去年截至6月投資型保險商品之初年度保費收入基期較高有關，因此，整體投資型保險商品初年度保費收入1,308.92億元，較去年同期1,434.81億元減少8.8%。
壽險公會就初年度保費收入各險別分析顯示，壽險2,601.21億元占初年度保費69.4%，較去年增加14.6%；傷害險71.87億元占初年度保費1.9%；健康險2,32.72億元占6.2%，較去年增加19.2%；年金險841.98億元占22.5%，年減12.8%。
以各個通路業績來看，初年度保費收入3,747.78億元中，壽險公司本身行銷體系1,634.07億元占43.6%；銀行經代保代通路1,460.08億元占38.96%；傳統保險經紀人、保險代理人僅653.63億元占17.44%。
若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為0.57：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言