康和證邀請台鋼Wing Stars啦啦隊安芝儇等擔任代言人

康和證券（6016）與台鋼雄鷹於日前合辦「All in鷹」主題日，中南部員工眷屬齊聚澄清湖球場觀看賽事，在現場除有許多有趣好康互動遊戲攤位外，還有Wing Stars啦啦隊安芝儇、王柔與林浠於場外舞台舉辦應援教學及拍照會，讓球迷拿好禮的同時也能與Wing Stars們一起近距離互動!

康和證特別邀請Wing Stars啦啦隊擔任康和證券形象短片代言人，安芝儇、林浠及王柔身穿OL裝，化身專業理財專員，展現內部專員的專業風格，也讓原本沒有投資經驗的女孩們，在現場對投資有了更多的了解，推廣智能理財。讓熱愛棒球又對投資理財有興趣的朋友，呼籲球迷們，投資理財要趁年輕、更要趁早!

這次短片拍攝活動，聚焦於康和證券的創新金融服務，目的是解決投資新手常見的困擾，並傳達智能理財觀念。對於投資新手小白來說，選擇投資標的是一個困難的問題。使用康和證券的創新服務「768選股」，能夠完整地引導新手投資者，涵蓋七大面向。多達6種的多空選股策略，再加上新推出的「卡好通」分戶帳平台，一次綁定多家銀行帳戶，有效的控管帳戶資金。

安芝儇、林浠及王柔三位短影片代言拍攝，當天也在澄清湖球場首播，為康和證的智能理財服務增添亮點，韓國籍安芝儇在影片中展示了她如何融入台灣生活，以台語示人。在拍攝前，由王柔擔任台語小老師，指導安芝儇反覆練習，她可愛的台語發音使得整個拍攝現場充滿了幽默和趣味。這次跨界合作必將吸引更多人的關注，並幫助更多投資新手在投資道路上取得成功。

康和證並同步祭出線上開戶優惠活動。只要卡好通帳戶「月平均餘額滿10萬」，即可享受1,000元禮券抽獎；交易滿1萬元並完成活動登錄，免抽即送1萬元手續費折抵金，名額有限。