合庫攜手空軍官校 助留美軍校生徐皓明完成善款信託
空軍選員就讀美國空軍官校學生徐皓明，日前因其外婆與母親赴美遭遇重大車禍，空軍官校為照顧空軍弟兄，協助其成立專戶接受捐款，且為發揮社會善款專款專用效益，於今年7月12日由徐皓明與合庫銀行完成信託契約締約，將所獲得之社會善款交付信託。
本次所成立的信託專戶資金用途，將運用於徐皓明及其親屬「在美醫療支出」、「返國照護」及「生活急難」等相關支出，且為讓社會大眾善款的愛，能持續傳遞下去，亦選任第三方公正機關擔任本案信託監察人，協助守護、把關信託資產安全及運用，讓社會大眾的善款發揮最大的效益。
合庫銀行表示，信託是最有溫度的金融服務，能依照客戶不同階段不同需求，提出問題解決方案，發揮必要的功能與效益，現行社會常有家庭突遭遇變故而需要社會大眾的愛心，於獲得善款資金時，信託就是一個很好的選擇，不僅能建立捐款人與受款人雙方彼此的信任關係，更能提供資產保全、專款專用及費用給付等諸多功能。
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