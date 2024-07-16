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颱風季來襲 國泰產險啟動「太陽光電客戶關懷計畫」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

颱風季來襲，太陽光電產業相關裝置設施、面板搭建等，是否做好風險管理與保險規劃，是項重要課題！受極端氣候影響，台灣「平均風速」有顯著提升，今年4月就曾發生太陽光電板在無颱風侵襲、瞬間風速約8級的情況下，被掀翻並造成數千萬元損害的案例。尤其颱風季即將來臨，國泰產險全面啟動「太陽光電客戶關懷計畫」，提醒太陽光電業者3大防颱注意事項，並應及早做好事前預防以降低損失，順利通過「太陽光電設施抗風能力」期中考。

根據統計，2015年蘇迪勒颱風登台時，就曾造成太陽光電產業上億元的損失，當年的太陽光電裝置容量僅有約不到1GW；如今，太陽光電裝置容量已成長至約13GW 1 註 。在太陽光電保險領域已服務上千位客戶的國泰產險表示，截至今年4月止，太陽光電保險有效保單保障規模已超過新台幣1,100億元，面對颱風季即將到來，即全面啟動「太陽光電客戶關懷計畫」，並提醒三大防颱注意事項。

第一，太陽光電板在風力作用下，易發生震動現象，應注意金屬扣件、壓板、螺栓有無鬆脫、變形、金屬疲勞或鏽蝕等情形；第二，纜線有無過長懸垂、接頭處有無鬆脫之情形；第三，電氣設備有無淹水損壞疑慮。

因應綠能產業快速發展，國泰產險迅速成立「能源產業團隊」，透過人員培育、產業研究、產業佈局三大面向，強化風險辨識能力並開展再生能源相關業務之服務與機會。不僅著手研究各項新能源的潛在風險，也獨家設計「可拆卸式太陽能模型」，透過展示支撐架實際安裝固定方式以及強風吹襲時可能之鬆脫破壞情形，將專業知識進行擴散，並探討有效的損失預防對策。

2023年國泰產險更與外部專家合作，研究太陽光電產業在強風下所面臨的風險，找出各個地區的「臨界風速」，做為損失預估與災害預防的參考。此合作研究發現，在颱風中心以南約50公里範圍內，對太陽光電設施最具威脅性，以目前台灣光電設備多數設置於中南部地區來看，從花蓮登陸穿越中央山脈的「穿心颱」，以及從台東登陸並穿越高屏地區的颱風，對太陽光電板的損害最大，業者應特別提防此類颱風路徑可能造成的危害。

除了專精於風險研究與內部擴散，國泰產險也致力於損害防阻觀念的推動，提供太陽光電業者案場實地查勘服務，以專業角度協助客戶檢視案場實際建置情形，引導業者加強安全措施。針對颱風好發季前，也設計「太陽光電案場安全檢點表」，供客戶自我檢視案場內需注意的風險點，將潛藏損失降至最低。

國泰產險秉持「損害防阻」之核心職能，持續關心跨產業潛在的各種風險，結合各類專業資源，探索新興能源風險議題，並廣納跨領域人才以提供更多元的損害防阻服務。除有助於洞悉風險，更致力於提供客戶專業風險預防及改善建議，尤其每年度盛大舉辦「企業損害防阻研討會」，至今為止共累計超過40場次，參與人次超過4,653人次，提供客戶最新風險資訊及保單加值服務。

國泰 太陽光電 颱風

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