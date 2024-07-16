台灣虛擬資產調查：投資人盼政府靈活監管 創造安全和自由環境

為強化台灣金融科技發展，金管會將推出十大措施，以推動金融科技發展路徑圖，其中虛擬資產也在此發展藍圖之內。根據《遠見》最新針對台灣虛擬資產投資人調查顯示，台灣投資人對政府監理看法上，不僅期待政府鼓勵國際業者來台落地，也盼望政府能採靈活監管，創造一個安全但自由的投資環境。

調查指出，大多數人參與虛擬資產的主因為投資獲利，但亦有過半數的人表示認同區塊鏈去中心化之理念而參與其中。調查並指，有60%受訪者表示未來預期將增加對虛擬資產在總金融資產的配置比重，由目前的45%提升至54%，其結果顯示在台灣虛擬資產正由導入期，朝向更加穩健成熟和蓬勃發展的成長階段。

在交易平台選擇偏好上，調查發現，投資者最在意平台的安全性(66%)，但交易深度(48%)、法幣出入金管道(43%)和品牌知名度(41%)亦都位列重點考量因素之一，顯示民眾將考量平台整體實力作為其選擇交易平台之依據，惟僅有22%的人將「是否完成金管會洗錢防制法遵聲明」作為重要考慮因素，代表監理政策與用戶實際認知與行為仍存在一定落差。

若進一步剖析對各交易所信任度及使用狀況，有高達76%投資者表示將多數資產存放於國際交易所中，僅有不到10%的人選擇台灣交易所。其中，在維護用戶權益、妥善保管用戶資產方面，幣安在國內外所有交易所中的信任度中排名第一，其次為OKX（註）和本土業者Maicoin。

至於在產業監理方面，多數人期待政府能在保障投資安全和維護市場自由之間取得平衡，普遍希望政府在監理力度應以中度以下為大方向，其中在防詐與反洗錢應採「嚴格監理」，其餘產品細節應採「業者自律」；而針對尚未完成台灣洗錢防制法遵聲明的境外交易所，77.9%受訪者認為僅需「進行適度監管，配合政府阻詐、反洗錢工作，其他方面不做太多限制，保留民眾選擇的權利」，不到1%的人認為應採封鎖的方式。值得注意的是，有超過8成的人認同，政府應對願意配合台灣法規和政策的國際交易所進入台灣市場。

調查認為，投資虛擬資產已是未來長期發展趨勢，受訪者期待監理單位應謹慎與開放性並存，政府在制定相關政策時，應深入理解使用者實際行為與對投資環境的期待，採取靈活的監管方式，同時鼓勵願意配合政府政策的國際業者進入台灣，這將是推動產業發展、提升台灣虛擬資產整體競爭力的關鍵之一。

本次遠見調查採網路問卷方式，調查對象為「投資或持有虛擬資產6個月以上」以及「擁有2個以上的交易所帳戶」的使用者，調查期間為2024年5月7日至 6月11日，總計回收有效樣本數共1,080 人。

備註：OKX 於 2024/06/07 被金管會公告為「未經金管會核准經營證券/期貨/投信/投顧業務之公司」，且未依公司法註冊設立登記，金管會建議投資人拒絕其於臺灣境內提供之相關服務。