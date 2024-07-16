走著瞧申請改列一般板上市 加速拓展海外市場

新光金控（2888）新任董事長魏寶生，從一年前扛下新光人壽董座以來，面對重重挑戰與壓力，一年瘦了4公斤，如今同時擔任金控、人壽董座，卻只領一份薪水，他幽默地說自己是「加量不加價」，這讓身為大股東的洪士琪都覺得過意不去，魏寶生受訪時豪氣地說，一年後，「再看我的表現決定要不要調整薪水！」

2024-07-16 09:28