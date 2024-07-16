走著瞧申請改列一般板上市 加速拓展海外市場
陌生來電辨識軟體Whoscall開發商Gogolook走著瞧-創於創新板掛牌滿1週年，今天正式向證交所送件申請改列一般板上市，可望改善交易流動性、提升在資本市場的能見度，有助於加速開拓海外市場與吸引人才。
Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰透過新聞稿表示，生成式人工智慧（AI）遭大量使用於詐騙，帶來更迫切的防詐需求，今年Gogolook擴大投入AI應用與服務的創新，成果將在下半年陸續推出。隨著營運規模已達到損益兩平點，今年獲利有信心達成跳躍式的成長。
Gogolook去年海外營收首度超越台灣，今年起透過實施台北、曼谷雙營運總部計畫，加速在東南亞市場的成長，今年泰國可望成為Gogolook最大市場。
此外，今年5月Gogolook宣布收購總部位於荷蘭的防詐服務商ScamAdviser，已於7月上旬完成交割，將透過產品與品牌綜效，加速跨入歐美市場。
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