整頓車商保代亂象 金管會再開罰2家業者各90萬元

車商保代向新車客戶招攬車險時，依規應提供調查表由客戶自選欲投保的產險公司，金管會保險局透過抽調發現，台灣賓士產物保代及凱興保代均未落實提供客戶調查表，雙雙遭罰新台幣90萬元，金管會6月下旬以來共已開罰4家車商保代。

車商保代一般皆代理多家產險公司車險，金管會已在2020年5月19日發函，要求車商保代在招攬汽車險業務時，應揭露所代理的所有產險公司名稱，並提供辦理汽車險調查表，供民眾自行勾選欲投保的產險公司，讓選擇權確實還給民眾，而非由保險業務員決定。

金管會保險局2023年6月至7月間陸續抽調車商保代招攬新車客戶的調查表，並透過電訪揪出部分車商保代違規，未落實提供調查表讓客戶選擇欲投保的產險公司，繼6月21日開罰福灣財產保代、7月12日開罰和安保代後，保險局再出手開罰台灣賓士產物保代及凱興保代。

根據保險局公告最新裁罰案，台灣賓士產物保代有多張汽車險調查表簽名樣式或簽名字跡相似，或簽章處有疑義，台灣賓士產物保代未進一步確認，保險局透過抽調及電訪，也發現有客戶反映未獲台灣賓士產物保代業務員提供調查表，顯示台灣賓士產物保代未落實執行提供調查表供客戶選擇欲投保的產險公司。

不僅如此，保險局發現，台灣賓士產物保代業務員代收現金繳交保費，未開立收費證明或未留存要保人繳款憑證，顯示台灣賓士產物保代未完善建立代收保費作業及未落實控管機制。

凱興保代則是有客戶變更欲投保汽車險的產險公司，業務員漏請客戶重簽調查表，導致客戶在調查表所勾選欲投保的產險公司與實際投保的產險公司不符。

保險局在抽調及電訪過程也發現，有客戶反映未獲凱興保代業務員提供調查表，也有客戶表示調查表非親簽等情事。另凱興保代辦理內部稽核作業，以自行評估抽查樣本作為稽核查核樣本，未實際辦理查核，亦有缺失。

對於台灣賓士產物保代及凱興保代違規事實，保險局15日決議開罰台灣賓士產物保代90萬元罰鍰，並限期1個月改正，對凱興保代則處90萬元罰鍰。