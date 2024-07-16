金管會保險局長施瓊華退休 參事王麗惠接任

金管會宣布新人事，保險局長施瓊華及法律事務處長徐萃文雙雙退休，行政院8日核定，保險局長遺缺由金管會參事王麗惠升任，保險局副局長林志憲調任法律事務處長，人事案今天起生效。

保險局長施瓊華及法律事務處長徐萃文屆齡65歲，雙雙於今天退休，金管會敲定，保險局長由金管會參事王麗惠升任，法律事務處長由保險局副局長林志憲調任。

王麗惠為國立政治大學財稅學系畢業，並為政大保險研究所碩士、美國波士頓大學精算研究所碩士，先前在保險局一路從科長、副組長、組長、主任秘書再到副局長，擔任副局長時期主要督導產險組，嫻熟保險監理業務，2021年8月調任金管會參事，如今重返保險局挑大樑。

新任法律事務處長林志憲為東海大學法律學系畢業，歷任行政院科長、金管會保險局專委、副組長，及教育部專委、副處長，行政院陸委會參事、國發會參事及法制協調中心主任等職，歷練相當豐富，2020年8月自國發會調任金管會接綜合規劃處長，1年後接保險局副局長，督導產險組迄今。

屆齡退休的施瓊華，因過往在財政部保險司曾負責處理保險爭議及申訴多年，相當重視消費者權益，在保險界素有「監理鐵娘子」之稱，掌舵保險局逾5年半期間，除了整頓保險業不遺餘力，近年迎戰AI等新興浪潮，亦扮演保險業發展金融創新的重要推手，退休後未來去向也備受矚目。