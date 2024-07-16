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永豐金證券策略人才MA 孕育金融創新幕僚 兩年培訓保障百萬年薪

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券培育金融創新幕僚，第四屆策略人才MA、暑期實習生報到。(永豐金證券/提供)
永豐金證券培育金融創新幕僚，第四屆策略人才MA、暑期實習生報到。(永豐金證券/提供)

永豐金證券領先同業推動MA人才培育計畫邁入第四年，2024年鎖定：數位創新、數智行銷、海內外營運策略，洞察新商機、創新營運思維等重要策略發展方向。 7月展開為期二年的紮實培訓，於訓練期間保障百萬年薪。總經理張李章隆在開訓報到期勉，MA站在優勢起跑點，但每位跑者跑到終點的距離其實是一樣的，MA要更認真、賣力向前跑，才能加快站上職涯凸台。

永豐金證券為業界首家以策略人才為目標，打造系統化培育平台及優渥年薪保障，MA計畫執行四年以來，不僅在頂尖大學研究所備受關注，並為公司培養精銳策略新血，累計前三年已有十多位金融創新幕僚，定崗於公司各專業領域擔任專案PM或策略幕僚，成果顯著。

永豐金證券表示，策略人才的吸引及培養，打破傳統證券金融界的產業侷限思維，今年評選人才重點，著眼於熱衷數位金融創新、數智行銷經營、數據探索領域者；或是對於整合國內外金融商品資訊、擬定海內外營運策略，洞察未來新商機、創新營運思維有高度興趣者，歷經三關面試，拔擢7位優秀人才入選。

專注培養「策略幕僚人才」是永豐金證券MA人才培育計畫核心亮點。二年全面性定崗/輪崗培訓制度，包含四個月的通識學習，扎根金融專業知識及管理職能養成；20個月的專業深耕，歷練上下游跨處輪調學習及參與重點專案；高強度及多元化的培訓制度，與高階主管互動交流，最直接到位的經驗傳承，快速激發潛能，是提升職場硬實力的最佳途徑，並保障訓練期間百萬年薪。

永豐金證券另針對碩士在學同學於7月起展開八周暑期實習計畫，提供多元實習職務，單位包括投資顧問部、策略規劃部、法人業務部及人力資源部。暑期實習計畫應徵非常踴躍，共收到1,600多份履歷，平均錄取率不到0.4%。參與此計劃的同學，可透過一對一Mentor專業的實作指導、於工作場域實際操作，加快深入了解金融市場運作及相關策略，助力學生提早與職場接軌。

永豐金證券希冀透過專案招募，持續孕育金融專才，並為公司注入新活力與創新進步動能。

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