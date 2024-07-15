五大行上半年刷出1兆6566億 中信玉山單月刷卡破千億

疫後的報復性觀光旅遊潮讓國人到底「刷」到什麼程度？根據在全國信用卡簽帳金額市占超過7成的五大發卡行今日公告的最新簽帳金額統計，五大發卡行合計上半年簽帳金額就達1兆6566億元，其中居全體國銀簽帳金額之冠的中信銀，單家更是上半年就刷出破4千億的簽帳金額，達4053億。

其他四家名列前五大的發卡行上半年簽帳金額，還包括國泰世華銀3748億、玉山銀3230億、北富銀2980億、台新銀2555億；各大發卡行都不約而同指出，上半年的簽帳金額，主要受惠海外觀光旅遊和餐飲購物消費。

其中北富銀的簽帳金額上半年成長率高達44%，為五大發卡行裡最高；此外受惠於COSTCO聯名卡的發卡挹助，截至6月底止，北富銀流通卡約744萬卡，年增14%，其中有效卡量約566萬卡，年增更達33%。

6月由於5月繳綜所稅入帳金額所帶動的刷卡量，原本就是每年的刷卡金額單月最高，但今年五大發卡行在6月的簽帳消費金額，還比往年多出不少，其中，中信銀光是六月的單月簽帳金額，就刷破千億達1112億，比起5月的611.96億元快多出1倍，玉山銀更在6月單月向前晉級，拿下6月單月簽帳金額1028億，名列單月第二大的佳績，比5月的458.59億增逾1倍，倘若和去年同期比較，玉山銀6月較去年6月簽帳金額大增23%，更創下其歷來6月新高紀錄，玉山銀對此分析背後因素，除了稅款之外，仍與旅遊及國外消費的貢獻有關。

其他五大發卡行的6月單月簽帳金額，還包括了國泰世華銀六月的917.6億、北富銀568億、台新銀567億。

中信銀上半年持續固守「一哥」寶座，也持續創下歷年新高紀錄，也顯示其和產業領導品牌的「多角化」結盟策略奏效，包含社群平台的LINE PAY卡、交通相關的中油卡、和泰卡、飛航旅遊的中華航空卡、ANA卡、Agoda卡、包含全台9家百貨購物中心的百貨購物卡、包括商旅鈦金卡、英雄聯盟卡的現金回饋卡，以及外送的Foodpanda卡等，產品線可說相當完整。中信銀也分析，簽帳金額成長動能，不只來自民眾出國旅遊、也和外出用餐購物需求增溫，因此餐飲、超市及超商等消費金額都持續成長。

國泰世華銀的CUBE卡現在為主力卡別，其中，海外簽帳更較去年同期成長近45%，整體旅遊消費成長30%；國泰世華銀也觀察，不僅旅遊消費熱絡，電商618大促及畢業季提高購物及聚餐需求，CUBE卡有感回饋吸引卡友刷CUBE卡消費，主要百貨、電商及餐飲簽帳亦較去年同期成長逾20%。

拿下六月單月簽帳金額次高的玉山銀行，信用卡當月發卡數為6萬張，較去年同期成長3%，主要發卡動能為玉山熊本熊卡、U Bear卡、Pi拍錢包信用卡等卡片，尤其玉山熊本熊卡在日本消費最高享8.5%優惠，在簽帳金額上貢獻相當高，

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