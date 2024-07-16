星展上修台灣 GDP 至4.2%

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

主計總處第2季上調對台GDP，從3.43％上調至3.94％，外銀陸續跟進上調。渣打集團上周上調台灣今年全年GDP，從3.1％上調至3.7％，星展集團昨（15）日宣布，上調對台今年GDP至4.2％，突破4％，成為7月以來第二家宣布上調對台GDP的外銀子行，不僅比主計總處樂觀，還是已公布的外銀中，預測值最高者。

瑞銀對台全年GDP預估值3.8％。渣打集團7月上調對台GDP，一口氣上調0.6個百分點；星展集團昨日跟進上調，一口氣更上調0.7個百分點，從4月預估3.5％上調至4.2％，並透露保留上調空間。

星展集團預期，台灣第3季和第4季的GDP年增率預測將放緩至2％到3.5%，但季增率預計會有所回升、比上半年更強。同時，星展維持2024年CPI預測為2.2%，預計下半年CPI將維持在2%左右。

CPI

延伸閱讀

中鋼開出8月盤價 預期鋼價後市可築底回升

超甜匯價要沒了？星展預期日銀「這月份」宣布升息 年底上探150日圓

陸Q2 GDP低於預估...高盛小摩下修全年預測 專家聚焦「三中全會」

經濟學家羅奇：預料三中全會著重供給多於需求

相關新聞

稅款、旅遊、消費潮助攻…刷卡最旺6月 衝5,640億

稅款、旅遊、與消費潮三大利多助攻，推升全台國人6月刷卡額約5,640億元，今年上半年刷卡額已攀升到約2.34兆元，6月和...

外資匯出 台幣一度貶破32.6

美國前總統川普出席造勢場合遇槍擊，金融市場出現亂流，加上外資匯出台積電股利，台北股匯市昨（15）日震盪，新台幣盤中數度貶...

玉山銀6月單月刷卡額 締造兩大驚奇

每年6月刷卡繳稅入款月，年年都有新紀錄。玉山銀6月單月刷卡額1,025億元，締造了兩大驚奇，一、單月刷卡額破天荒衝破千億...

產險簽單保費兩位數成長 上半年金額1,381億元…年增11%

產險業今年上半年簽單保費出爐，累計簽單保費達1,381.7億元，較去年同期1,241.3億元，年成長逾一成，其中，工程險...

四金控旗下賺進47億元

產險業2024年6月獲利已全數公告，四家金控旗下產險公司獲利皆為正，合計四家產險6月賺8.3億元，累計前六月稅後純益達4...

網路投保升溫 旅平險最熱

網路投保業績持續成長。產險業今年上半年網路投保件數達338.4萬件，較去年同期243.5萬件成長近四成，總計網路投保金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。