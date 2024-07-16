星展上修台灣 GDP 至4.2%
主計總處第2季上調對台GDP，從3.43％上調至3.94％，外銀陸續跟進上調。渣打集團上周上調台灣今年全年GDP，從3.1％上調至3.7％，星展集團昨（15）日宣布，上調對台今年GDP至4.2％，突破4％，成為7月以來第二家宣布上調對台GDP的外銀子行，不僅比主計總處樂觀，還是已公布的外銀中，預測值最高者。
瑞銀對台全年GDP預估值3.8％。渣打集團7月上調對台GDP，一口氣上調0.6個百分點；星展集團昨日跟進上調，一口氣更上調0.7個百分點，從4月預估3.5％上調至4.2％，並透露保留上調空間。
星展集團預期，台灣第3季和第4季的GDP年增率預測將放緩至2％到3.5%，但季增率預計會有所回升、比上半年更強。同時，星展維持2024年CPI預測為2.2%，預計下半年CPI將維持在2%左右。
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