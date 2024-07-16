陽信銀上半年每股賺0.918元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行公布獲利，6月稅前盈餘5.36億元，今年上半年稅前盈餘31.22億元，稅前每股盈餘為0.918元。陽信銀為順利達成2024年度獲利目標，並持續擴大各項業務規模，6日召開年度第二次全行經理人會議，董事長陳勝宏勉勵同仁在現今瞬息萬變的環境下，勇於「改變」是唯一出路。

陳勝宏說，雖然過程可能痛苦，但必須突破瓶頸，才能開創新局，期勉各經理人在各主要業務能有新思維，使營運更具韌性，規模和獲利才能持續成長。陳勝宏並於會中期勉各經理人在各主要業務項目能有新思維，開發新業務，以服務客戶為導向，使營運更具韌性，規模和獲利才能持續成長。

為激勵士氣，也感謝全體同仁辛勞，肯定上半年表現，請大家持續努力達成今年度目標。

總經理丁偉豪遵照陳勝宏期勉，要求大家求新求變，務必請各經理人掌握存款、放款、財富管理、信託、財務操作、外匯等六大核心業務為主軸作為獲利來源，並全力配合政府政策，努力拓展中小企業授信，強化風險管理及資本體質，發揮企業社會責任，全力防制金融詐騙，守護客戶財產。

授信品質方面，陽信銀6月底逾放比持續為0%、備抵呆帳覆蓋率48,124.87%，兩項指標皆優於同業平均，顯示資產品質良好。截至上半年底，陽信銀行總資產為7,317億元，淨值達462億元，較去年同期分別上升5.2%及6.77%，營運規模穩健成長。

陽信銀行表示，為因應業務成長及厚實核心資本需要，今年度預計辦理現金增資15億元，用於提高資本適足率暨強化風險承擔能力。

金管會6月25日召開本國銀行總經理第57次業務聯繫會議，推動辦理六大核心戰略產業放款方案，陽信銀行積極響應並全力推動，加強對中小企業辦理授信，落實政府鼓勵產業發展政策，並在兼顧風險控管下，配合主管機關政策，善用中小企業信用保證機制，協助更多小型及新創中小企業取得資金。

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