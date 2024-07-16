中信銀打造安全職場獲肯定

中信銀昨（15）日宣布，三度取得「ISO 45001職業安全衛生管理系統」驗證，該驗證為職業健康與安全管理最高標準。中國信託商銀強調，由於台北市南港區中信金融園區商辦混合環境，今年擴大驗證範圍至整體園區，有助提早盤查應對職場中可能發生的風險，為員工打造安全職場環境。

「ISO 45001職業安全衛生管理系統」驗證審查公司，主要管理運作PDCA（Plan-Do-Check-Action）的完整性，包含評估管理系統與實施計畫、管理階層與員工支持程度、風險管理、環境訪查等步驟。

中信銀指出，2017年起與認證機構英國標準協會（The British Standards Institution, BSI）合作，利用事件樹分析（Event Tree Analysis）、危害與可操作性分析（Hazard and Operability Studies, HAZOP）等工具，盤查各單位業務性質可能衍生的作業風險，搭配實施虛驚事故提案改善精進計畫，成功藉由風險識別與控制、定期教育訓練及提供優於法規健康檢查等管理措施，評估中信金融園區職場安全與職場健康風險。

BSI指出，中信銀在公司治理、客戶關懷、員工照顧、社會參與、安全衛生及承攬管理等面向，以「風險思維」（Hazard identification）、「健康預防」（Health promotion）及「安全文化」（Safety culture）三大方向，承諾實踐安全健康工作條件，以降低職場危害衝擊。

同時，中信銀藉由每季舉辦安全衛生委員會，督導相關作業品質，在組織管理階層充分支持下，成功強化執行成效，降低職場危害衝擊，落實職安績效。

「ISO 45001職業安全衛生管理系統」為國際標準組織（International Organization for Standardization, ISO）制定，每三年驗證一次且每年須接受複查，確保通過驗證單位持續保障員工安全與健康，以實際行動響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）。

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