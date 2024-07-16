產險簽單保費兩位數成長 上半年金額1,381億元…年增11%

產險業今年上半年簽單保費出爐，累計簽單保費達1,381.7億元，較去年同期1,241.3億元，年成長逾一成，其中，工程險因各大公司積極擴展業務，簽單保費突破百億元大關，年成長逾七成，其他包含責任險、其他財產責任險、航空險、健康險、第三人責任險等，年成長都超過10%。

根據產險業統計，19家產險公司6月的簽單保費收入總計約250.3億元，與去年6月保費總收入229.7億元相比，年成長近9%；累計今年前六月簽單保費達1,381.7億元，較去年同期1,241.3億元，增加140.5億元，年成長11.3%。

產險近年簽單保費概況

以各險種來看，因各大產險持續拓展綠能、離岸風電等保險業務，工程險成長率居冠，簽單保費出現大幅成長，6月簽單保費達17.8億元，較去年4月成長60.9%，累計前六月簽單保費達101.2億元，突破百億元大關，較去年同期增加41.9億元，年增70.5%。

6月台灣車市掛牌數41,587輛，月增0.3%，帶動汽車任意責任險6月簽單保費達49.9億元，年成長逾5%，前六月簽單保費達308.3億元，年成長逾一成；車體損失險簽單保費達259.5億元，年增9.2%，前六月汽車險簽單保費達663.7億元，占整體簽單保費約近五成。

進一步觀察前六月其他險種業績增幅，增幅達二位數的包括「責任險」年增約22%，「其他財產責任險」年成長12.8%，「航空險」年成長11.4%，「健康險」亦成長10.3%。

以各險種前六月業績占比來看，仍以車險占比近五成最高，其他如火險、天災險、傷害險業績比重均達8％至9％；責任險、工程險的保費比重約6％至7％。

展望今年下半年，產險表示，今年雖然在上半年發生大地震，但因為各產險公司都有安排再保，應不至於影響太大；以核保利潤來看，今年火險費率上升讓簽單保費收入增加，車險市場也在成長，且業界整體損率狀況比去年好，加上內需建設持續推動、旅遊市場的蓬勃發展等因素都將提升保險需求，因此產險的簽單保費、獲利等都在平穩往上提升，推估今年產險的獲利應不會比去年差，但仍須留意接下來颱風季對台灣影響如何，這會是一個重要因素。

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