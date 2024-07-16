四金控旗下賺進47億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

產險業2024年6月獲利已全數公告，四家金控旗下產險公司獲利皆為正，合計四家產險6月賺8.3億元，累計前六月稅後純益達47.4億元，較去年同期由虧轉盈。

富邦產險6月稅後純益3億元，累計前六月稅後純益24.4億元，相較去年同期受防疫險虧損影響，虧損32.4億元，今年獲利大幅改善，累計稅後EPS為8.14元。

國泰產險6月稅後純益3.3億元，累計稅後純益13.3億元，續創同期新高，累計稅後EPS為6.63元。國泰產險6月份簽單保費36.1億元，創單月新高。

華南產險6月稅後純益為1.2億元，累計前六月稅後純益8.8億元，相較去年同期稅後純益4.1億元，年增112.9%，累計稅後EPS為4.43元，穩定成長。

兆豐產險6月稅後純益0.7億元，累計前六月稅後純益0.8億元，較去年虧損17.4億元，由虧轉盈，累計稅後EPS為8.64元。

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