網路投保升溫 旅平險最熱
網路投保業績持續成長。產險業今年上半年網路投保件數達338.4萬件，較去年同期243.5萬件成長近四成，總計網路投保金額達22.9億元，較去年同期18億元，年成長27%。其中，海外旅遊大爆發，旅平險（含旅遊不便險）網路投保件數突破200萬件，占整體網路投保近六成，投保金額則突破6億元大關。
據產險業統計，6月網路投保件數達57萬件，較去年同期44.6萬件，成長27.8%，總計網路投保金額達3.8億元，較去年同期3.2億元，成長近二成；累計今年前六月網路投保件數達338.4萬件，較去年同期成長近四成，總計網路投保金額達22.9億元，較去年同期18億元，年成長27%。
依產險類別來看，汽車險、機車險及旅行綜合險仍是前六月簽單保費前三名，保費分別為8.5億元、7.5億元、6.2億元；但若依成長率最高則是旅行綜合險，前六月網路投保件數201.6萬件，較去年同期旅綜險網路投保件數123.1萬件，成長率63.8%，簽單保費6.2億元，亦較去年同期成長逾六成。
汽、機車險網路投保簽單保費金額仍位列第一、二名，汽車險今年前六月投保件數達48.3萬件，較去年同期44.1萬件，增加約4.2萬件，保費8.5億元，年成長15.4%。機車險今年前六月投保件數達77.7萬件，較去年同期增加約12.1萬件，簽單保費7.5億元，成長25.1%。
另外，4月發生大地震，加上貸款買房人數增加，拉高住宅火險投保率，前六月網路投保件數2.9萬件，較去年同期增加逾4,000件。
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