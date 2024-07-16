人民幣存款搭上升降機 5月反彈...6月減少5.7億元
5月人民幣存款餘額反彈增加後，6月再度減少。中央銀行昨（15）日公布6月人民幣存款餘額，月減5.7億人民幣，降至1,302.1億人民幣，險守1,300億人民幣大關。
央行官員表示，美元維持高利，相較人民幣也更有吸引力，認為散戶要恢復過往大舉增持人民幣的機會仍不高，未來還是要回歸到需求面。
針對6月人民幣存款餘額減少，央行官員解釋，主因是國際金融業務分行（OBU）的電子業法人客戶，為支付大陸貨款，解除人民幣定存，國內法人戶與個人戶則雙雙成長。
央行資料指出，6月OBU（國際金融業務分行）的人民幣存款餘額為336.6億人民幣，較前一個月大幅減少9.5億人民幣，央行官員解釋，主因某大型消金銀行的電子廠商客戶，解除9.3億人民幣定存，匯款到大陸以支付貨款，是最主要原因。OBU多為法人做為貨款支付、資金調度使用。
但6月DBU（外匯指定銀行）的人民幣存款餘額為965.5億人民幣，較前一個月增加3.8億人民幣。央行官員解釋，6月DBU的人民幣存款餘額略增，主因是法人戶與個人戶6月存款雙雙成長，前者增幅小，後者增加逾3億人民幣。
央行官員解釋，6月法人戶增加0.7億人民幣，主因某石化公司匯入貨款收入、增加4.5億人民幣，惟中華郵政將人民幣存款換成美元，購買美債，減少3.8億人民幣；個人戶6月則增加3.8億人民幣。
對於人民幣存款餘額中，法人戶與個人戶雙雙成長，似乎有止跌意味，央行官員認為，個人戶的人民幣存款僅是止跌，不見得會出現回升，認為目前美元指數仍然處於相對強勢之位，高利相較人民幣也更有吸引力，認為散戶要恢復過往大舉增持人民幣的機會仍不高。
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