外資匯出 台幣一度貶破32.6

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

美國前總統川普出席造勢場合遇槍擊，金融市場出現亂流，加上外資匯出台積電股利，台北股匯市昨（15）日震盪，新台幣盤中數度貶破32.6元，央行盤中略為調節，終場在出口商出手拋匯，支撐新台幣匯價，以貶值1.1分收32.572元，守住32.5元。台北與元太外匯總成交量14.125億美元。

匯銀主管認為，市場已經消化部分避險情緒，在美國聯準會（Fed）9月降息機率攀高，以及日本央行進場干預日圓，帶動日圓彈升，美元短線偏弱，新台幣「大幅走緩可能性正在減弱」，短線即便貶破32.6元、最低也僅先看到32.65元。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

根據央行統計，昨日美元指數下跌0.25％，亞幣升貶互見，日圓升值0.81％、星元升值0.11％，新台幣貶值0.03％、人民幣貶值0.07％，台灣主要出口對手國韓元貶0.43％。

匯銀人士指出，「外資領到台積電股利，還在匯出，不過下午風向就變了」，午後匯出力道減弱，估計應該與台股收斂跌幅有關，因此全日外資匯出「沒有很多，少數匯出仍是基於台積電股利發放需求」。

昨日出口商見到新台幣盤中貶破32.6元後，開始出手拋匯，支撐新台幣匯價，匯銀人士指出，盤中也見到央行略為調節，終場收盤，新台幣貶值收斂，以小貶1.1分，收32.572元。

匯銀人士樂觀看新台幣後市，認為大幅貶值的時間已過，主因有二，第一，美國通膨放緩，市場對Fed 9月降息信心提升，美元指數短線偏弱；第二，日本央行進場干預，日圓反彈，回到158字頭，亞幣難再續弱。

台積電 新台幣 日本央行

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