玉山銀6月單月刷卡額 締造兩大驚奇

每年6月刷卡繳稅入款月，年年都有新紀錄。玉山銀6月單月刷卡額1,025億元，締造了兩大驚奇，一、單月刷卡額破天荒衝破千億元大關，寫玉山銀信用卡史上新高紀錄，二、6月一舉躋身市場第二，與中信銀1,112億元更僅差87億元，步步進逼。

這也是繼中信銀後，第二家擠入「刷卡千億元俱樂部」。為何玉山銀6月刷卡大爆量？金融圈認為，玉山銀6月瞄準財管大戶（1億元）祭刷卡繳稅同享分期與回饋雙重優惠，大戶繳稅款爆量是主因。

據該方案，玉山銀私銀會員且具高資產（1億元）資格者，可同享刷卡繳稅六期零利率、與0.5%現金回饋（限30萬元）；銀行圈指出，這樣的雙重好康流傳在富豪戶間，一來可讓舊戶從別家銀行「搬錢」升級成玉山銀新富豪戶，進一步搶富豪戶市場，二來也藉此吸引新富豪戶進駐。

對富豪戶來說，零息分期加回饋，可拉高財務操作槓桿，如繳稅款900萬元分六期免息，每期免息繳150萬元，其餘資金可先投入股市賺高報酬，另這900萬元稅款還可多賺4.5萬元現金回饋，等於免費賺一台iPhone手機。

一家信用卡主管坦言，繳稅款給分期又給回饋，簡直砸重本，目前各銀行方案只能二擇一（分期或回饋），尤其目前高利率，無息分期猶如是「無息墊款」，拉高了銀行資金成本，其次，繳稅款是零手續費的，換言之，6月刷卡繳稅款愈多，成本愈高，手續費愈低。

該主管認為，玉山銀願砸重金搶繳稅大戶，應瞄準財管大戶市場，尤其玉山銀剛加入承辦高資產業務行列，獲取大戶客源是關鍵。

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