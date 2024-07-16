稅款、旅遊、消費潮助攻…刷卡最旺6月 衝5,640億

經濟日報／ 記者廖珮君楊筱筠／台北報導
稅款、旅遊、與消費潮三大利多助攻，推升全台國人6月刷卡額約5,640億元。示意圖。 聯合報系資料照
稅款、旅遊、與消費潮三大利多助攻，推升全台國人6月刷卡額約5,640億元。示意圖。 聯合報系資料照

稅款、旅遊、與消費潮三大利多助攻，推升全台國人6月刷卡額約5,640億元，今年上半年刷卡額已攀升到約2.34兆元，6月和上半年均是史上同期最旺，第3季有暑假旅遊熱，第4季又有耶誕消費旺季，市場樂觀看2024年全年可望衝破4.2兆元，再締新猷。

據金管會統計，2023年全年國人刷卡額是4兆1,860億元，2024年前半年刷卡量2.34兆元已達去年一整年的56%，若依此速度成長，2024年全年有機會衝破4.2兆元，再締新猷。

國人刷卡熱有助推升發卡銀行簽帳手續費，再加上今年股債市走揚，推升財管動能，法人看好今年國銀整體手續費收入可望維持中高位數成長。

全台共32家發卡行，除土銀外，其餘31家發卡行昨均公告6月信用卡業績，六月單月簽帳金額5,627億元，估6月整體刷卡額約落在5,640億元左右，年增6.6%，累計上半年已刷2.34兆元，年增12%。

銀行主管說，每年6月刷卡額大爆發，均受惠刷卡繳稅款入帳，「年年創最強6月」是因國人愈來愈習慣用信用卡繳稅，再加上旅遊、消費疊加，締造最強6月榮景。

也因6月刷卡繳稅款加持，讓前五大發卡行排名大洗牌。玉山銀6月一口氣擠掉國泰世華銀與北富銀，坐上刷卡老二，僅次於中信銀，累計前半年暫保住老三地位，僅次於中信銀及國泰世華銀。

中信銀6月刷卡額1,112億元，已連兩年、均出現6月刷卡破千億元的佳績，穩居刷卡王；玉山銀6月刷卡量竟飆破千億元達1,025億元，年跳增23%，更是玉山銀發卡史上最佳戰績，奪亞軍。

國泰世華銀6月刷出917.6億元位居第三，也改寫該行發卡史上最佳紀錄，北富銀567.8億元與台新銀567.1億元列伯仲。

以上半年來看，中信銀前半年刷出4,053億元是史上同期新高，6月與上半年刷卡額都居冠。

中信銀指出，成長主因是出國旅遊、外出用餐、購物需求增溫，帶動旅遊、餐飲、超市與超商等消費金額持續成長。

國泰世華銀上半年3,748億元仍居第二大，國泰世華銀指出，暑假帶動國內外旅遊需求浮現，6月整體旅遊消費年增三成，百貨、電商、餐飲也年增逾20%。

玉山銀受惠6月刷卡爆量助攻，上半年刷出3,215.7億元，居第三。玉山銀指出，國人愈易習慣刷卡繳稅，使刷卡量穩健成長，6月刷卡主力是稅款、旅遊、國外消費。

北富銀上半年刷出2,980億元緊追玉山銀，年增45%成長力道最強。

北富銀指出，6月刷卡主力是稅款、量販超市、旅遊類這三大項目消費占比接近45%。

刷卡 玉山銀

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