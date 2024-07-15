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川普遇襲掀亂流！台灣股匯震盪 新台幣小貶1.1分、收32.572元

中央社／ 台北15日電
美國前總統川普出席造勢遇槍擊，為金融市場帶來亂流，台灣股匯市今天陷入震盪，由於川普遇襲後，避險情緒推升美元，今天亞幣走勢偏弱，新台幣兌美元收盤收32.572元，小貶1.1分，台北及元太外匯市場總成交金額14.125億美元。聯合報系資料照
美國前總統川普出席造勢遇槍擊，為金融市場帶來亂流，台灣股匯市今天陷入震盪，由於川普遇襲後，避險情緒推升美元，今天亞幣走勢偏弱，新台幣兌美元收盤收32.572元，小貶1.1分，台北及元太外匯市場總成交金額14.125億美元。聯合報系資料照

美國前總統川普出席造勢遇槍擊，為金融市場帶來亂流，台灣股匯市今天陷入震盪，由於川普遇襲後，避險情緒推升美元，今天亞幣走勢偏弱，新台幣兌美元收盤收32.572元，小貶1.1分，台北及元太外匯市場總成交金額14.125億美元。

美國前總統、共和黨總統候選人川普意外遇襲，震驚全球，美元一度轉強，但因川普政策主張可能影響通膨、貿易角力以及聯準會貨幣決策，後續市場如何反映仍待觀察。

川普13日賓州造勢遇襲，牽動台股今天盤勢震盪近260點；在台積電、鴻海等電子權值股守穩，重電、營建、生技等類股輪動下，指數終場下跌37.57點，收在23879.36點。

台幣匯率今天以32.55元開出後，隨亞幣偏弱整理，盤中最低為32.615元，不過出口商在32.600上方積極拋匯，跌幅迅速收斂，終場僅小跌1.1分。由於市場觀望氛圍轉濃，兩大外匯市場成交量能略有縮水。

外匯交易員分析，川普遭槍擊讓美國總統大選再添變數，市場解讀川普贏面增加，但其政策手段較強硬，將使未來政經局勢發展增加不確定性；短線而言，先看市場如何消化這次槍擊事件，避險情緒如何發酵、外資動向及美股表現如何，緊接著是聯準會降息策略是否受影響，本週美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將發表談話，格外受矚，歐洲央行公布利率決策也是關注重點。

台幣匯率 外匯 川普 新台幣 槍擊 美國 聯準會

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