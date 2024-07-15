險守1300億大關！6月國銀人民幣存款餘額續降 央行：美元更「吸金」

中央銀行今天發布6月國銀人民幣存款餘額為人民幣1302.17億元，較5月下滑5.7億元，主因是美元高利題材仍具優勢，比起人民幣更為「吸金」，使得人民幣存款餘額持續下滑。

央行統計，6月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額微增至965.55億元，國際金融業務分行（OBU）則減少9.53億元、降至336.62億元；國銀人民幣存款餘額合計1302.17億元，險守1300億元大關。

央行官員表示，OBU多是法人戶作為貨款支付、資金調度使用，6月OBU存款下滑，主要是有電子業客戶在人民幣定存到期之後，用於支付貨款所致。

至於DBU小幅增加，央行官員說明，法人戶、個人戶同步成長，前者增加幅度非常小、幾近持平，後者增加約3億元；觀察近3年個人戶人民幣存款變化，趨勢一路往下，但近半年轉為橫向整理，有點止跌意味，或許是已降至穩定的水準。

不過央行官員接著表示，個人戶人民幣存款僅是止跌，不見得會顯著回升，畢竟美元還是很強，比起人民幣更有吸引力，散戶增持人民幣的意願並不高。

央行官員分析，雖然市場都在期待美國聯邦準備理事會（Fed）降息，但目前沒有明確時間點，美元還是很強，又有高利率題材，相較之下，中國經濟表現不佳，且政府延續寬鬆政策，利率自然不好，在此情況下，美元就是首選。

央行彙整今天最新國銀人民幣專案牌告利率，1個月期以永豐銀行的3.05%最佳，3個月期是渣打銀行的2.2%，6個月期為高雄銀行的2.2%，1年期為陽信銀行的2.2%。央行官員直言，從數據可以看出，人民幣利率幾乎沒有太大波動，缺乏吸引力，但現在銀行仍不時推出美元高利定存，熱度明顯較高。

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