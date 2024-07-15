台新Richart帳戶數突破390萬 推活儲3.5%優惠利率

為持續深耕市場，並回饋廣大客戶的支持，台新銀行Richart推出新台幣活期儲蓄存款3.5%優惠利率專案。即日起至2025年1月2日前新申辦Richart帳戶，新台幣活儲利率專案最高加碼至3.5%，最高可領1,750元；若為18到25歲的年輕新戶，利率最高可達3.68%。對於Richart既有客戶，只要完成任務亦可享新台幣30萬元內1.5%利率，存滿最高可領2,250元，讓存款利息成為生活中的小確幸。

根據統計，2024年第1季Richart帳戶數已突破390萬，單季成長26.7萬戶，總戶數和季成長數皆為全台之冠。若以全台單季新增數位帳戶的數據來看，平均每6個新開的數位帳戶裡，就有一個是Richart。對此台新銀行表示，在通膨率不斷攀高、萬物齊漲的年代，小資族的生活負擔與日俱增，Richart秉持為小資族放大財富的理念，再推出新台幣活儲專案加碼活動。提供新申辦Richart帳戶可獲得3.5%的新台幣活儲利率優惠，專案加碼利率與銀行一般牌告利率相比，等於六個月可多領逾1,300元，讓精打細算的小資族與年輕用戶可用於補貼日常支出。

除了積極吸引新戶加入，Richart也針對既有用戶推出三項簡單的指定任務，只需完成其中一項任務，Richart即提供長達六個月，最高1.5%的專案優惠利率。近期台股展望佳、大盤指數屢創歷史新高，因此三項任務中便有一項是為台股投資設計。Richart用戶只要預約台股定期定額投資，就可完成任務，最低只要1,000元即可申請。

台新Richart始終致力於洞察客戶需求，並即時回應市場動態，調整產品與服務內容，只為提供用戶最好的優惠與最貼心的服務。未來，Richart將持續提供更貼近客戶所需的產品與提升使用者體驗，陪伴客戶共同拓展投資之路，成為最好的理財應援團。

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