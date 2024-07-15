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繳稅助攻！玉山信用卡6月刷出千億元 歷史同期最佳

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
前五大發卡行之一的玉山銀行信用卡6月單月簽帳金額達1,028億元，較去年同期成長23%，創下歷年6月新高記錄。累計上半年簽帳金額達3,230億元，較去年同期成長13%。圖／聯合報系資料照片
前五大發卡行之一的玉山銀行信用卡6月單月簽帳金額達1,028億元，較去年同期成長23%，創下歷年6月新高記錄。累計上半年簽帳金額達3,230億元，較去年同期成長13%。圖／聯合報系資料照片

前五大發卡行之一的玉山銀行信用卡6月單月簽帳金額達1,028億元，較去年同期成長23%，創下歷年6月新高記錄。累計上半年簽帳金額達3,230億元，較去年同期成長13%。主要的簽帳來源包括稅款、旅遊以及國外消費；許多顧客已習慣使用信用卡繳稅，簽帳呈現穩健增長。

此外，旅遊與國外消費則在暑期高峰期表現突出，從6月起至8月為暑期旅遊旺季，玉山銀行結合多家旅行社、線上旅遊業者平台及國外消費合作夥伴，推出「夏日Fun遊趣」玉山卡專屬旅遊活動，並配合國外消費客群的刷卡優惠活動，進一步推動了簽帳成長。

玉山信用卡業務仍穩定增長，流通卡數為726.3萬卡，較去年同期成長3%，有效卡數為481.7萬卡，較去年同期成長2%，當月發卡數為6萬張，較去年同期成長3%，主要發卡動能為玉山熊本熊卡、U Bear卡、Pi拍錢包信用卡等卡片。

針對如何衝刺下半年信用卡市場，玉山表示，將以顧客需求為導向，根據不同客群消費行為進行分群經營，並推出便捷安心的支付服務，同時連結關鍵支付場域，推動信用卡業務的持續增長。

首先，針對VIP客群推出具有公益性質的世界卡，並邀請具有醫師、中醫師、牙醫師、建築師、會計師、藥師身分的人士申請專屬的無限卡，提供最頂級的尊榮禮遇。另看好商旅需求的增長潛力，將優先推薦星宇航空聯名卡及熊本熊卡。此外，精確掌握下半年重要檔期，包括暑期旅遊季、百貨周年慶以及網購購物節等，推出多樣化的促銷活動，以滿足顧客的多元消費需求。

玉山也將持續與關鍵電子支付合作，以因應消費者綁卡支付習慣趨勢，已與LINE PAY、icash Pay、悠遊付、全盈支付、全支付等電子錢包合作「快速綁卡」，讓顧客免輸卡號即綁即刷，進一步提升電子支付消費的便利性，並讓玉山卡深入更多支付場域。

信用卡 消費 玉山銀行

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