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法巴人壽致力數位創新 獲2024年亞洲保險業獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
法國巴黎人壽獲2024年亞洲保險業獎二項大獎。圖/法國巴黎人壽提供
法國巴黎人壽獲2024年亞洲保險業獎二項大獎。圖/法國巴黎人壽提供

法國巴黎人壽台灣分公司致力數位、創新，ONESystem平台榮獲2024年亞洲保險業獎「年度數位轉型計畫獎」和「年度保險創新獎」。

法國巴黎人壽ONESystem 是360度智能化一站式平台，將員工、合作夥伴、理專和客戶在業務過程中所經歷的每一個流程都簡化及自動化。

此平台利用各項技術堆疊，採用使用者體驗 (UX) 框架，並使用單一登入 (single sign-on) 方式產生極大效能，透過客製化的產品引擎，能讓產品團隊和合作夥伴在短短一周內推出新產品，使業務運作更能因應不斷變化的需求，因此讓法國巴黎人壽台灣分公司贏得台灣年度數位轉型計畫獎和台灣年度保險創新獎。

法國巴黎人壽台灣分公司代理總經理葉晉嘉表示，近年來，法國巴黎人壽台灣分公司持續強化金融產品、創新科技，並與國立政治大學進行長期的產學合作，以支持保險學術研究、培育本地人才，並協助業務合作夥伴數位轉型。

法國巴黎人壽亞太區團隊將台灣法巴的成功經驗複製到集團其他地區，以創新思維推動ONESystem平台持續演進，來滿足市場的多元需求與期待，這些努力主要聚焦在四個關鍵領域，銷售卓越、客戶授權、平台基礎和營運效率。

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