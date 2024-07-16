2024信用卡攻略！下半年5張新神卡來了 各國消費回饋、最新優惠、權益變動一次看

2024年下半年信用卡權益陸續更新出爐！究竟有哪些神卡跌下神壇，又有哪些新卡後勢居上呢？適逢暑假來臨，不少民眾都已經安排海外旅遊計畫，《遠見》特別針對海外消費回饋整理出五大神卡。

1. 台新銀行新太陽卡：海外消費3.8%無上限

台新銀行推出經典玫瑰卡、太陽卡指定卡別新權益。記者戴玉翔／攝影

若說下半年最新神卡，台新銀行絕對榜上有名！7月才翻新的經典玫瑰卡、太陽卡，不僅喊出最高3.8%無上限！天天刷、大筆刷、海外刷各有優惠，一鍵簡單切換。

海外消費方面，其亮點在於除了國人最愛去的日韓，也納入歐美，只要日、韓、歐、美，交易地／交易幣別擇一符合，即享3.8%無上限回饋，但仍須實體過卡或綁定Apple Pay等行動支付錢包，也就是說必須實際出國才能享有高額回饋，相對許多銀行信用卡目前已經取消歐洲實體商店回饋，台新這張太陽／玫瑰卡顯得更有差異化優勢。

除此之外，台新銀行也綁定自家任務，若尚未申辦Richart數位存款帳戶，只要趁現在開戶輸入專屬代碼，就可享有太陽玫瑰卡指定通路最高5%回饋。

2. 星展eco永續卡：海外最高5%回饋

「星展eco永續卡」提供國內外一般消費享1.5%現金積點無上限，並針對國人喜愛的海外地區消費加碼提供最高至5%現金積點優惠，同時結合綠色消費加碼回饋。星展銀行（台灣）／提供

星展eco永續卡的特色是，不分國內外消費一律有1.5%回饋，而日本／韓國／美洲／歐洲／新加坡五大區域，只要持實體卡片消費，再加碼3.5%回饋（限1000點，約刷2萬8571新台幣內），最高可享5%現金積點回饋。

3. 富邦J卡：日韓旅遊最高15%回饋

主打日韓旅遊優惠的富邦J卡，上市以來就頗受出國客群喜愛，其在今年2月正式達成發卡200萬張的里程碑。目前日本及韓國地區一般消費基本回饋就有3％，其他國家及海外地區則1％。

北富銀富邦J卡。圖/台北富邦銀行提供

特別的是，富邦J卡也推出多重回饋，持卡者若善用遊戲規則，加上手速快搶到登錄名額的話，層層加疊最高可拿到15％回饋。舉例來說，日韓3%無上限＋加碼3% (上限600元／戶／季，需登錄)，最高可拿到6%回饋外，今年下半年在日韓精選通路，如特定便利超商、百貨及遊樂園等，只要有搶到登錄名額，還能享有加碼4％。

7到8月暑假期間，日韓還推出限時快閃優惠，舉例來說，大丸、松屋、高島屋、PARCO百貨，韓國則包括樂天百貨、現代百貨、新世界百貨，不但除上述6%優惠，以及享有精選通路的加碼4%，單筆滿新台幣1萬元享最高10%回饋（加碼上限500元／戶），採限量登錄，共2000個名額。而赴韓民眾更有福，7到8月暑假期間再限時加碼5％刷卡金回饋，每卡上限4萬5000韓圜。

4. 國泰世華CUBE卡：海外消費最高3.3%回饋

國泰世華銀行的CUBE卡友權益下半年大改版，原本其提供五大權益，包括：集精選、樂饗購、趣旅行、玩數位及慶生月，只要精準對應切換，皆是3%回饋無上限。但新版已將集精選回饋降至2%，而其他四大權益，回饋等級則依持卡人身分分為三類，LV1第一級，單僅持有CUBE信用卡，享2%回饋，LV2第二級為擁有國泰世華銀行帳戶，維持原回饋3%，LV3第三級則為財富管理VIP，再加碼至3.3%，而根據該行公告，財富管理貴賓門檻最低為往來資產須維持在300萬元。

國泰世華CUBE卡。圖/國泰世華銀行提供

CUBE卡雖沒有複雜的遊戲規則，但其眉角在於要切換到對的權益，例如海外消費回饋，就要選「趣旅行」，否則只會被認列到一般回饋，也就是只能拿到0.3%。理財網站Mr.Market市場先生也特別指出，要拿到CUBE卡的海外消費回饋，必須實體過卡且面對面交易；國外餐飲的部分則不含餐券、住宿券、飯店、酒店、旅館、酒吧等設立的餐廳；全球航空購票中，通路限定在航空公司臨櫃及官網購票，也不包含機上免稅品、機場商店及貴賓室的消費。

5. 玉山熊本熊雙幣卡：暑假韓國最高8.5%回饋

玉山熊本熊日圓雙幣卡，以新一代旅日神卡自居，其分為一般信用卡，以及綁定該行外幣帳戶的雙幣卡，共四種可愛卡面。而打出的優惠則是在日本消費基本回饋2%無上限，指定日本商店加碼5%（每期上限500元），加上若是辦雙幣卡免收1.5%國外手續費，所以最高享8.5%回饋。

玉山熊本熊雙幣卡有四款設計。 圖／取自玉山銀行網站

特別的是，由於熊本熊為日韓旅遊交流的觀光親善大使，玉山銀行暑假特別舉辦刷卡活動，8月31日前持玉山熊本熊日圓雙幣卡至韓國消費，同享最高8.5%回饋（基本回饋2%+消費滿額加碼，每卡上限4萬5000韓圜）。至於其他海外地區及國家，僅提供1%回饋。

即日起至8月31日，於指定旅遊通路如易遊網、雄獅、星宇、華航及訂房平台Klook、KKday等，刷卡消費滿額贈500元7-ELEVEN電子禮券或2%刷卡金，卡友可再搭配世界卡、無限卡、國民旅遊卡與UBear卡專屬海外加碼活動，累積消費滿10萬元以上最高可享3%現金回饋（上限2萬元），消費達百萬還可獲得Rimowa 30吋行李箱。

而玉山的Wallet電子支付，由於和日本最大行動支付公司PayPay合作，超過百萬個據點均可綁定信用卡支付，包括計程車、居酒屋和伴手禮店均暢通無阻，且在目前日圓匯率創新低的情況下採新台幣匯率結算，可即時得知消費金額，在9月3日前，週週發送100元折價券，前2500位消費滿500元就可抵。

（本文出自2024.07.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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