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新台幣貶1.1分 收32.572元

中央社／ 台北15日電
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.572元，貶1.1分，成交金額10億美元。圖／本報系資料照
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.572元，貶1.1分，成交金額10億美元。圖／本報系資料照

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.572元，貶1.1分，成交金額10億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.55元，最高32.54元、最低32.615元。

外匯 新台幣

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