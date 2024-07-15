國泰金舉辦資產管理高峰會 董座蔡宏圖：夠穩健才能靈活前進

管理逾新台幣10兆資產，身為全台最大企業投資機構的國泰金控，為提供客戶更具前瞻性的全球投資展望，上周五邀集國內外20位投資權威領袖舉辦首屆「國泰資產管理高峰會」，近萬人報名，線上直播總觀看人次更超過3萬次，對此國泰金控董事長蔡宏圖在致辭時表示，國泰期許自己以身作則，不僅為國人財富保值增值，更希望發揮市場影響力，為市場注入更健康的投資理念、創造與國際看齊的全方位服務，並提供台灣資產管理人才更寬廣舞台，豐厚台灣資產管理產業的蓬勃發展。

蔡宏圖指出，國泰累積60年海內外投資經驗、有300位投資研究團隊、客戶遍及台灣1,400萬人，是台灣擁有最長久經驗、最專業的機構投資人，從投研、商品開發到銷售、服務，具備完善資產管理的經營實力，就是這些穩健且扎實的投研基礎，才能夠靈活前進。他也表示，國泰在做資產管理跟投資的時候，非常重視風險控管，尤其他提醒大家一定要記住：「因為穩健，我們才會有靈活的策略配置來做投資！」

國泰金此次峰會邀請國內外近20位投資權威領袖，包括PIMCO董事總經理暨全球首席經濟學家Richard Clarida、PIMCO台灣業務負責人唐佳志、騰旭公司投資長程正樺、黑石(Blackstone)私人財富解決方案首席投資策略師Joseph Zidle、Octagon Credit Investors營運長暨投資者解決方案主管Douglas McDermott、摩根士丹利投資管理多元股票團隊聯席主管Christopher Dyer、Baillie Gifford 投資經理人Michael Pye等專家來台，與國泰團隊深度探討AI科技、台股、總體經濟、債券、國際股、私募信貸、另類投資等七大趨勢。

峰會上半場主軸聚焦在「全球政經情勢與投資」，由Richard Clarida與PIMCO台灣業務負責人唐佳志，解鎖當前總經與貨幣政策下全球投資機會；國泰人壽資深副總經理王怡聰、國泰世華首席經濟學家林啟超也與Richard Clarida大談全球經濟及債市展望。針對全球關注的AI趨勢，亦由騰旭公司投資長程正樺、國泰投信董事長張錫、國泰人壽副總經理林士喬，分析AI浪潮下的投資機會，及對談台股與AI前景展望。

峰會下半場區分為兩大主軸：「洞見全球另類投資脈動與機會」及「展望國際股票投資機遇與挑戰」。在另類投資脈動的部分，除了有國泰世華私人銀行執行長傅伯昇，分析高資產客戶的投資新趨勢，更由國泰世華銀行董事長郭明鑑、Joseph Zidle、Douglas McDermott，針對私募市場及私人信貸的發展機會展開一場大師對談；在國際股市展望方面，則由Christopher Dyer、Michael Pye以及國泰投信總經理張雍川，帶領聽眾一同探討國際股市機會。

國泰金控指出，長期將「以客戶為中心」做為經營理念，並將為客戶創造價值視為使命，在銀行及保險事業穩健發展下，積極完備資產管理事業為第三獲利引擎，集結國泰人壽投研能力、國泰世華銀行通路佈局能力、國泰投信商品開發能力，以集團角度相互協作，擴展資產管理的能力與服務範疇。

做為台灣最大資產管理業者，國泰金控也表示，將善用市場經驗和專業知識，搶先其他業者識別並實現各種可能的投資機會，為高資產客戶持續引進或設計更多元投資商品，包括強化主動式基金產品線，例如國際股及固定收益等，幫助客戶提升收益、分散風險。國泰深信「夠穩健，才能靈活前進」，未來將強化與各通路合作夥伴的合作，共同推動讓台灣成為亞洲資產管理中心之一。

國泰金控長期將「以客戶為中心」做為經營理念，並將為客戶創造價值視為使命，以集團角度相互協作，擴展資產管理的能力與服務範疇。國泰金控董事長蔡宏圖(前排左二)與國泰人壽董事長熊明河(前排左一)、國泰世華銀行董事長郭明鑑(前排右二)，及國泰世華銀行副董事長蔡宗翰帶領團隊參與盛會。圖／國泰金控提供 國泰金控在銀行及保險事業穩健發展下，積極完備資產管理事業為第三獲利引擎，集結國泰人壽投研能力、國泰世華銀行通路佈局能力，及國泰投信商品開發能力；圖由左至右依序為：國泰金控資深副總經理孫至德、國泰人壽總經理劉上旗、國泰投信董事長張錫、國泰世華銀行總經理李偉正，及國泰投信總經理張雍川。圖／國泰金控提供

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