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公股金融機構減碳王 合庫金去年減碳3500噸奪冠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

依台灣證券交易所2023年上市金融保險業ESG統計，在溫室氣體排放減量(範疇一加範疇二)部分，合庫金控（5880）於上市公股金融機構減量排名第一、上市金融保險業減量總排名第四，範疇一加範疇二排放量22,480.81公噸CO2e較前一年26,060.08公噸CO2e減少3,579.27公噸CO2e，減量幅度達13.73%。

為實踐2050淨零碳排目標，落實企業永續發展，合庫積極配合能源轉型政策，將提升使用再生能源比重列為中長期目標，自2023年起累積轉供再生能源轉供達224.4萬度，今年預估轉供836萬度；除採購再生能源外，目前建置自發自用太陽能光電系統已累積15處據點，目前建置中3處，預估年發電量約達71.78萬度，加計轉供再生能源及建置太陽能光電系統，預估可減碳達5,593公噸CO2e。

合庫持續推動節能減碳工作，落實綠色營運轉型，舉辦營業單位節電競賽激勵措施，鼓勵營業單位從工作日常落實節能減碳，2021年至2023年累積減少用電量達405.66萬度，節電率為14.18%，預估節省之碳排放量為2,003公噸CO2e；除營業單位外，總行大樓累積節電亦達145.02萬度，節電率為19.84%，並於今年6月受邀至台電公司台北市區營業處分享建立能源管理系統、控制空調施行時間、調整空調冰水主機溫度、設定電梯節能等多項節能改善作為，研討交流精進策略。

為貫徹綠色採購理念，合庫銀行優先採用具環保標章、節能標章等產品，辦公修繕工程以100%使用綠建材為原則，已連續四年榮獲台北市政府環境保護局頒發綠色採購績優單位；同時，納入永續發展的建築設計理念，今年1月大社分行及5月建成分行分別取得鑽石級綠建築標章，累積至今年6月，共14處據點取得綠建築標章認證，合計取得3鑽1銀2銅8合格等級之綠建築標章認證。

合庫減碳績效卓越，2023年獲得經濟部節能標竿獎銀獎、台北市零碳標竿優等獎及環境部國家企業環保獎銀級獎等殊榮，成果豐碩備受肯定。合庫表示，未來將積極發揮金融影響力，推動永續發展良善循環，帶領供應商與企業共同淨零轉型，精進ESG各面向，與各界攜手共創地球永續之願景。

ESG 再生能源 合庫金 減碳

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