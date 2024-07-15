打造高齡快速通關 國泰證啟動銀色櫃檯、落實公平待客

隨著全球人口老齡化成為趨勢，台灣也即將步入超高齡社會，國泰證券發現，台灣高齡族群使用金融服務常碰上困難。

因此，打造友善高齡金融環境更為重要。國泰證券致力成為最有溫度的券商，為落實「公平待客」服務精神，7月起於全台9家實體分公司啟動「銀色櫃檯」，打造高齡專屬櫃檯快速通關服務，並提供多項無障礙設備，讓高齡客戶能享受迅速貼心的金融服務體驗。

國泰證券總經理周冠成表示，「堅持金融消費者權益至上，嚴格要求從業人員具備最高水準的公平待客素養與專業能力，致力成為每位客戶最堅實的後盾，打造值得信賴的金融環境」。

為表達對高齡族群的關懷與重視，國泰證券的「銀色櫃檯」，提供免等候，就能享受快速通關服務，期能積極拉近與民眾的距離；更準備包括老花眼鏡、無輪扶手椅、坐架式放大鏡、視障簽名尺規等多項無障礙設備，讓銀髮客戶不用等待，就能享受迅速貼心的金融服務體驗。

另為確保「銀色櫃檯」運作順暢，國泰證券特別針對從業人員設計一系列專業培訓計畫，並由各分公司繪製金融圖卡，將複雜的金融服務內容，轉化成淺顯易懂的圖示，協助高齡客戶充分理解自身所辦理的業務項目，有效傳遞重要資訊、真正實踐「公平待客」的友善初衷。

國泰證券認為，透過啟動「銀色櫃檯」服務，也提升從業人員多元專業能力，在面對高齡客戶時，能以同理心及耐心，換位思考理解他人的需求，並提升解決與應變問題的能力，期能透過此正向循環的互動發展，讓民眾深刻感受證券業的貼心服務，也為金融生活帶來更多福祉。

國泰證券為落實公平待客具體作為，特別參考全球金融業高齡友善服務標竿的日本做法。「日本金融機構高齡客戶支持對應報告書」中指出，面對高齡族群，最核心的重點為如何確認其對金融商品的判斷能力及理解風險的能力，並在尊重高齡族群自主性的同時，避免其因判斷能力下降，受到財產侵奪或金融剝削。

國泰證券致力於「公平待客」服務，與此報告書理念不謀而合，「銀色櫃檯」的設立，不是結束，而是開端，未來將持續探索更多創新服務方式，打造更深遠的社會影響力。

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