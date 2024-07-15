玉山攜手奇美實業 簽訂ESG資產連結貸款

玉山銀行長期響應氣候暖化減緩議題，攜手世界知名的高性能材料公司奇美實業簽訂ESG資產連結貸款，本次貸款金額為20億元台幣(下同)。玉山銀行將於貸款期間持續檢視公司貸款擔保品中所持有的ESG資產比重，透過優惠機制鼓勵企業落實ESG永續作為，持續發揮金融影響力以推動企業永續發展。

玉山與奇美實業設定的ESG資產，主要包含國內櫃檯買賣中心綠色債券、永續債券等具中長期ESG承諾目標之企業債券，鼓勵企業將資金投入對環境、永續有助益的計畫或項目，並透過活化奇美實業投資的ESG資產，將資金再投入研發創新材料、永續產品等營運資金，同時可兼顧資金流動性並提升公司永續發展能量。此為雙方第三次合作，玉山於2018年協助奇美實業發行當時民營企業規模最大綠色債券50億元，完成奇美四大項綠色投資計畫；2022年簽訂3年期20億元永續連結貸款，提供貸款利率的優惠機制參考科學基礎減碳目標(SBT)設定永續績效指標；本次則透過ESG資產連結貸款提升企業綠色轉型的長期競爭力。

奇美實業表示，以「Clean & Green」為公司綠色發展願景，長期以具體行動傳達對環境保護的重視，除發展綠色能源、實現綠色生產降低生產對環境的影響外，自今年起擴大實施內部碳、水定價，持續積極投入製程改善、能源轉型及推廣永續材料的使用，並致力與供應商、客戶及所有利害關係人攜手合作，朝2050淨零碳排目標邁進。今年更在全球領先的永續評鑑平台EcoVadis 2024年評鑑中，獲得最高榮譽的「白金獎牌」，成為全球參與評鑑的13萬家企業中，排名前1%的領先公司，顯示奇美在ESG永續的投入深受國際肯定。

全球氣候變遷近來受到國際間高度重視，玉山自2021年起已連續三年號召近300家企業參與玉山ESG永續倡議行動，從喚起企業永續意識到鼓勵企業立即轉型行動，今年更為企業規劃一系列淨零行動方案，偕同專業的顧問團隊共同建立永續轉型平台，與企業一同尋找解決方案，推進企業永續競爭力。展望未來，玉山將持續運用金融專業，共同為台灣2050年淨零排放努力。

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