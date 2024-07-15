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群益證公平待客表現備受肯定 榮獲金管會評核獎項殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券在2024年金管會公平待客評核中，憑藉著顯著的進步表現，成功晉升至第2級距（前26%-50%），並同時榮獲最佳進步獎。近年群益金鼎證券在公平待客方面做了許多努力，包括優化申訴處理機制、增加資安預算以強化核心資訊安全系統運營能力及客戶個人資料保障、積極響應反詐騙、提高董事會重視程度等，希望能帶給客戶更全方位的服務。

群益金融集團以「群益」為名，秉持著「群」為群眾、「益」為權益的宗旨，展現出群益金鼎證券對群眾權益的高度重視，致力於為客戶提供最優質的金融服務，同時積極捍衛金融消費者的權益，共同促進金融市場的健全發展。

群益金鼎重視公平待客核心文化，在董事會層面樹立公平、誠信、透明的最高標準，成立公平待客委員會，由各部門主管共同參與，負責制定和推動公司公平待客的各項原則與目標。2024年度群益金鼎證券積極推動組織變革與效率提升，將公平待客管理提升至永續金融發展的組織層次，包括定期報告具體的執行計畫和監督目標的達成，以確保公平待客理念貫穿於公司的日常營運和服務流程中。

群益金鼎證券持續落實注意與忠實義務原則、業務人員專業性原則、申訴保障原則、金融友善原則及誠信經營原則等原則，包括加強資訊安全核心系統營運能力以及客戶個人資料保護措施，並持續獲BSI的ISO 27001資安管理系統、BS 10012個資管理系統與ISO 22301營運持續管理系統認證。群益金鼎證券積極響應金管會反詐騙政策，建置偽冒公司詐騙之偵查系統，全年無休即時監控有無假網站偽冒本公司，避免客戶遭受詐欺而遭受財產損失。同時優化申訴處理流程，以便更有效率處理客戶申訴；持續提供金融友善服務，例如改善APP功能，納入字體大小調整以更友善客戶使用等。今年度並改善董事績效評估機制，以確實落實誠信經營原則。

對於未來，群益金鼎證券將繼續堅持公平待客的承諾，以客戶的信任與支持為基石，不斷創新、進步，並與時俱進地滿足金融市場的需求，致力於成為客戶最信賴的金融服務提供者。群益金鼎證券期待通過這些持續努力，為金融市場的穩定與健康發展做出更多的貢獻。

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