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渣打銀攜英僑商務協會 第二屆渣打女力創業獎登場

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

渣打銀持續推動ESG，15日宣布，在集團 Futuremakers by Standard Chartered 全球公益計畫支持下，在台灣舉辦第二屆「渣打女力創業獎（Women in Entrepreneurship, WiE）」。

渣打銀行公關暨行銷長江彗萍表示，「渣打女力創業獎 」自2023年啟動以來，透過資金、專業輔導與強化社群支持三管齊下， 已成功協助 30 家由女性領導的企業，為她們開拓更廣闊的創業視野以及協助其永續發展，今日更擴大網絡邀請英僑商務協會（BCCT）來自不同產業的女性創業家進行深入的互動與學習並激發新的合作機會，讓所有參與的女性創業家能透過這個平台相互交流，攜手成長。

臺灣愛丁頓股份有限公司董事總經理兼BCCT Women in Business委員會主席黃皓茵表示：「當前，越來越多的女性在商界中展示出令人敬佩的領導才能和創新精神，她們不僅在各自的領域中取得了卓越成就，也為台灣商業環境帶來了多樣性和創新活力。透過『女性領導力：打造品牌、社群、影響力』的活動，讓每位熱衷於商業多元化的夥伴齊聚一堂，慶賀女性領導者的成功，經由多元產業女性領袖的社群交流與品牌經驗談，互相學習、建立聯繫以促進女性在商業中的發展」。

渣打銀行與英僑商務協會（BCCT）期待透過此次活動以實際行動支持女性創業家，能夠進一步推動女性在商業領域中的影響力和能見度，並促進更多元和包容的經濟環境，同時也為「渣打女力創業獎」的參與者帶來豐富的學習機會和寶貴的人脈資源。

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