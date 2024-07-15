新台幣午盤貶4.7分 暫收32.608元

新光金6月獲利寫驚奇，受惠人壽、銀行及證券子公司3動能齊發，6月稅後純益達102億元，創金控成立以來史上單月最佳獲利。累計上半年稅後純益達204億元，一舉突破200億元大關，EPS達1.31元，亦創下金控成立以來新高紀錄。亮眼的成績單也激勵9日股價直接跳空開高，一度攻至漲停價11.2元，終場收11元，上漲0.8元、漲幅7.8%，成交量擴增至52.2萬張。新光金股價強勢表現，不少股民都在問還能進場嗎？對此，法人也透露「關鍵目標價」。

2024-07-15 08:13